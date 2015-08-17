В России серьезно подорожают мощные машины

В правительстве хотят повысить акцизы на новые автомобили с двигателями мощностью более 200 л.с., одновременно добавив несколько категорий в зависимости от того, сколько «лошадок» находится под капотом.

Соответствующие предложения есть в проекте федерального бюджета России на 2018–2020 годы. Если сегодня акцизных категорий три и последняя охватывает все машины с двигателями мощностью более 150 л.с. (420 руб. в этом году), то в новом проекте к ним добавляются еще четыре категории.

Акцизы оплачиваются единовременно организациями и индивидуальными предпринимателями, ввозящими или производящими автомобили. Физические лица от уплаты акцизов освобождены, но если человек ввозит много автомобилей, то его могут признать индивидуальным предпринимателем.

В правительстве предлагают добавить следующие категории транспортных средств по мощности двигателя:

от 200 до 300 л.с. акциз будет равняться 897 руб. за л.с.

от 300 до 400 л.с. акциз будет равняться 925 руб. за л.с.

от 400 до 500 л.с. акциз будет равняться 965 руб. за л.с.

свыше 500 л.с. акциз будет равняться 1084 руб. за л.с.

Акциз на машины с двигателями 150–200 л.с. предлагается увеличить с 420 руб. до 438 руб. за каждую «лошадку». В пояснительной записке к проекту, с которым познакомилась газета «Ведомости», говорится, что пересмотр акцизов позволит увеличить доходы бюджета на 13,9 млрд руб.

Аналитики утверждают, что прежде всего повышение акцизов скажется на автомобилях премиального сегмента. Причем цены на них вырастут на большую сумму, нежели составит величина акциза: необходимо учитывать еще и НДС.

Впрочем, покупателей таких автомобилей в России меньшинство. По данным агентства «Автостат», за первые семь месяцев этого года в России было продано 701 269 автомобилей с двигателями мощностью до 200 л.с. А машин с моторами мощностью 201–250 л.с. — 45 204. Машин с двигателями мощностью более 400 л.с. разошлось всего 4629 шт.

Накануне правительство одобрило повышение акцизов на топливо, в 2018 они вырастут дважды.

Владельцы мощных автомобилей платят высокий транспортный налог. Так, обладающий Bugatti Veyron житель Москвы заплатил 540 тыс. руб. за один налоговый период.

Фото: BMW