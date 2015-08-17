На главной улице Москвы появился «лишний» светофор

Столичные власти открыли новый сквозной проезд через 1-ю Тверскую-Ямскую улицу. Он разбивает главную улицу города ровно посередине и соединяет улицы Чаянова и Васильевскую.

Прежде пересечь 1-ю Тверскую-Ямскую можно было только в ее начале и конце, то есть возле Бульварного кольца и площади Тверская Застава, однако власти решили разгрузить последнюю и установили в середине 1-й Тверской-Ямской светофоры, которые обеспечивают сквозное сообщение между улицами Чаянова и Васильевская.

Тем, кто ездит по 1-й Тверской-Ямской, разумеется, «лишний» светофор вряд ли понравится, однако, как сообщает пресс-служба столичной мэрии, помимо разгрузки площади Тверская Застава на 4% нововведение позволит уменьшить перепробеги до 1,7 км для 5–6 тысяч жителей, ежедневно использующих данное хордовое направление, и примерно вдвое повысит связанность прилегающих к 1-й Тверской-Ямской кварталов.

Водителям, однако, надо учитывать, что свернуть с нового проезда налево на 1-ю Тверскую-Ямскую нельзя, за нарушениями здесь следят комлексы фото- и видеофиксации.

На прошлой неделе в Москве начался ремонт Ленинградского шоссе на самом его проблемном участке — от МКАД до съезда в аэропорт Шереметьево.

Также в сентябре в Москве для автомобилистов закрыли Рыбный переулок и сквозной проезд через площадь Красные Ворота.

Фото: gucodd.ru