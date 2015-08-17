Претендовать на средства от роста топливных акцизов смогут все регионы

По словам министра транспорта Максима Соколова, необходимо сбалансировать дополнительные доходы региональных дорожных фондов.

Информация о внеплановом росте акцизов на топливо появилась вчера, и вчера же стало известно, что это решение уже одобрено правительством. Речь шла о необходимости финансирования крупных дорожных проектов в Крыму (трасса «Таврида») и Калининградской области (трасса «Приморское кольцо»). Выручить в результате этого повышения удастся не так уж и много в масштабах страны — порядка 40 млрд рублей. Для сравнения: только дефицит бюджета в этом году составит 2,753 трлн рублей.

Тем не менее претендовать на дополнительные средства от повышения топливных акцизов смогут дорожные проекты во всех регионах России, заявил в интервью агентству ТАСС министр транспорта РФ Максим Соколов.

Причем речь не о конкретных проектах, а о «сбалансированности дополнительных доходов региональных дорожных фондов». Сегодня практически во всех регионах есть проблемные дороги, и именно на них сейчас необходимо направлять средства, подчеркнул министр. Он также отметил, что Минтранс будет поддерживать любые решения, которые принесут деньги в дорожные фонды регионов.

Что касается федеральных дорог, то в этом году отремонтировано 8,8 тыс. км, а к концу году в нормативное состояние приведут 77,5% сети. Экономия для бюджета составила 578 млн рублей.

Система «Платон» только за последний месяц принесла бюджету 2 млрд рублей, которые пойдут на строительство и реконструкцию аварийных мостов и путепроводов.



Фото: Сергей Куликов/ТАСС