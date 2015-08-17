Внедорожники и кроссоверы Land Rover получат 3-цилиндровые моторы

С 2019 года в линейке британского автопроизводителя появятся версии с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем. Первой моделью, которая получит новый силовой агрегат, станет Range Rover Evoque.

Конечно же, речь идет о гибридной силовой установке, в составе которой и будет трудиться двигатель внутреннего сгорания. Помимо ДВС в ее состав войдут электромотор, блок литий-ионных батарей и 48-вольтовая электрическая система.

Мощность такой силовой установки пока неизвестна. Причем, по данным британских СМИ, электромотор большую часть времени будет работать в качестве электростартера, а исключительно на электротяге гибридный Evoque сможет проехать лишь несколько километров.

Таким образом, можно предположить, что, несмотря на небольшой объем, бензиновый двигатель будет иметь довольно приличную мощность, вероятнее всего от 150 до 180 л.с.

Следом за Range Rover Evoque такую же силовую установку должен будет получить и соплатформенный Land Rover Discovery Sport. А вот более крупные модели компании получат гибридные версии с двигателями большего объема.

Сейчас в гамме компании лишь одна гибридная версия, да и та работает в паре с турбодизелем. Однако новые модели с гибридными силовыми установками будут оснащаться бензиновыми ДВС, которые требуют меньших доработок для снижения уровня выбросов вредных веществ.

Компания Jaguar Land Rover пообещала, что с 2020 года у нее не останется ни одной модели, которая бы не имела электрифицированную версию.

В Land Rover не исключают появления роскошного трехдверного внедорожника Range Rover, который стал бы идеологическим наследником модели первого поколения.

Фото: Land Rover