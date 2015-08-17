Продажи Subaru XV начнутся в октябре. Известны цены

Скоро автомобили появятся во всех дилерских центрах марки. Цены стартуют с отметки 1 599 000 рублей.

25 октября 2017 года в России стартуют продажи нового поколения компактного кроссовера Subaru XV. Автомобиль доступен в пяти комплектациях.

У XV появилась новая базовая версия с 1,6-литровым мотором мощностью 114 л.с., вариатором и постоянным полным приводом, которая обойдется в 1 599 000 рублей. В эту комплектацию входят: система «старт-стоп», семь подушек безопасности, информационно-развлекательная система с цветным сенсорным дисплеем, климат-контроль, система контроля давления в шинах, система помощи при движении по бездорожью, датчики дождя и света, подогрев передних сидений, система динамической стабилизации, зимний пакет с обогревом зоны щеток стеклоочистителей и зеркал заднего вида, спойлер на крыше со встроенным стоп-сигналом, антенна «плавник акулы» и многое другое.

Следующая за базовой — Standart. Как и все остальные комплектации, оснащается двухлитровым мотором мощностью 150 л.с. Обойдется она в 1 769 900 рублей и дополнена светодиодными фарами и дневными ходовыми огнями, рейлингами на крыше, кожаной отделкой и подогревом рулевого колеса, круиз-контролем, цветным 6,5-дюймовым ж/к экраном, многофункциональным цветным дисплеем и многим другим.

Следующая комплектация — Standart ES — имеет в своем арсенале систему динамического освещения поворотов и комплекс помощи водителю EyeSight, в который входит система автоматического экстренного торможения, адаптивный круиз-контроль, система предаварийного управления педалью газа, система предупреждения о начале движения находящегося впереди автомобиля, система удержания в полосе движения и система оценки усталости водителя. Обойдется автомобиль в этой комплектации в 1 869 900 рублей.

Более насыщенные версии с двухлитровым мотором — Elegance и Premium ES — обойдутся в 1 879 900 руб, и 1 999 900 руб. соответственно.

Модель можно заказать в одном из 9 вариантов цветов кузова, наценки за цвет в прайс-листе не предусмотрено. Subaru XV поставляется на наш рынок из Японии.

Подробнее о том, какие изменения претерпел автомобиль, читайте в нашем предыдущем материале.

Subaru XV стал одним из претендентов на звание «Всемирный автомобиль года — 2018».

Кроссовер показали на Женевском автосалоне в марте этого года.



Фото: Subaru