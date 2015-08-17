Яндексмобили: сервисы поисковика пропишутся в большинстве машин

Компания Яндекс анонсировала сегодня выход своего нового сервиса — Яндекс.Авто. Это встраиваемое в головное устройство машин решение, позволяющее пользоваться популярными среди водителей сервисами поисковика. Первыми уже в октябре обновку применят владельцы Тойот, Ягуаров и Ленд Роверов.

Яндекс.Авто — это так называемое embedded-решение. Речь идет не о приложении, а о расширении для головных устройств машин с платформой Android и Linux на борту. Пока речь идет о новых автомобилях и только марок Toyota, Jaguar и Land Rover. Уже в октябре у их дилеров автовладельцы смогут получить необходимое обновление.

Андрей Василевский, руководитель автомобильного направления компании Яндекс

Руководитель автомобильного направления Яндекса Андрей Василевский свято верит в то, что будущее автомобилестроения за так называемыми подключаемыми автомобилями (connected cars). В ближайшие годы большинство машин, по его мнению, будут таковыми. Он напомнил, что в России активное развитие этого направления началось 10 лет назад с запуска мобильных карт Яндекс, на которых водители могли также видеть пробки. А спустя пять лет появился Яндекс.Навигатор — первое полностью ориентированное на водителей приложение для различных платформ. Его развитие шло столь стремительными темпами, что автопроизводители стали обращать на него внимание. Так, два года назад первой в своих моделях навигатор от Яндекса инсталлировала Honda, а год назад он появился и на борту Тойот (сначала Camry, а затем — RAV4). По словам PR-менеджера Toyota Motor Натальи Астфьевой, около 40% всех проданных седанов Toyota Camry — в версии Exclusive с Яндекс.Навигатором.

Но речь до сих пор шла об обособленном приложении. Настало время сделать следующий шаг и дать ответ Android Auto и Apple CarPlay. Презентованный проект Яндекс.Авто — встраиваемая платформа с кучей сервисов Яндекса, реализованных по принципу виджетов. Водителю уже не нужно пользоваться смартфоном, скажем, для навигации и при этом переживать, что в ответственный момент подсказки прервутся входящим звонком. Вся важная информация будет доступна на экране головного устройства. Причем управление возможностями (помимо доступной на первом этапе навигации, речь идет о Яндекс.Музыке, Яндекс.Погоде и других сервисах) будет осуществляться не только при помощи тачскрина, но и голосом.

Голосовую команду Яндекс.Авто можно адресовать в любой момент, даже когда вы прослушиваете радио.

Для работы с онлайновыми функциями (пробки, погода и музыка) можно будет использовать как подключаемый к головному устройству 3G-модем, так и передачу данных на синхронизированном смартфоне. Для навигации, что важно, предусмотрен также офлайновый режим на случай отсутствия сотовой связи — скоро такой появится и в приложении Яндекс.Навигатор.

Андрей Василевский много оперировал цифрами. Например, проведенный его компанией среди 17 млн пользователей Яндекс.Навигатора опрос показал, что большинство респондентов (и я лично тоже) хотели бы вывести навигацию с пробками на экран бортовых систем, а не использовать лишний гаджет в виде смартфона. Пока же семь из десяти водителей в Москве вынуждены именно так и колесить по городу.

Так выглядит встроенный в штатную мультимедиасистему кроссовера Jaguar F-Pace сервис Яндекс.Авто. Правда, в случае с JLR для его работы потребуется подключение смартфона по кабелю.

Яндекс на данный момент ведет работу по интеграции новой платформы в автомбили еще нескольких марок. Среди них в том числе Lada, Ford, Nissan, Kia, Hyundai, Renault и даже КАМАЗ. «За рулем.РФ» запросил комментарий в компании «Киа Мотор Рус» на предмет того, как скоро Яндекс.Авто появится в машинах корейской марки.

В будущем новая платформа станет частью автопилотируемых автомобилей, заявил Андрей Василевский. У «За рулем.РФ», к слову, была уникальная возможность тут же познакомиться с собственной разработкой Яндекса — автомобилем Toyota Verso с автопилотом от российского поисковика. Как прошла презентация, показывает короткий ролик — смотрите его по ссылке в нашей группе в Facebook.

Тестовый беспилотник от компании Яндекс на базе компактвэна Toyota Verso