Renault Sandero Stepway получил в России спецверсию

Компания Renault представила на российском рынке хэтчбек Sandero Stepway в версии Limited Edition. Машина, которую сами французы называют кроссовером, получила богатый набор опций в базовой версии.

Renault Sandero
Renault Sandero

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Renault Sandero Stepway Limited Edition
Renault Sandero Stepway Limited Edition

Внешне спецверсию можно отличить по темным легкосплавным дискам и аппликациям на кузове. Кроме того, Renault Sandero Stepway Limite Edition может окрашиваться в новый цвет, который получил название «Белый лед». Кроме него доступны зеленый, голубой и красный цвета.

Как и обычный Sandero Stepway, версия Limited Edition предлагается с двумя 1,6-литровыми двигателями. Версия с мотором мощностью 113 л.с. и механической коробкой обойдется минимум в 735 900 руб., а вариант со 102-сильным двигателем и автоматической коробкой стоит от 765 900 руб.

В базовое оснащение Renault Sandero Stepway вошли система дистанционного запуска двигателя Renault Start, электрический обогрев лобового стекла, кондиционер, аудиосистема и бортовой компьютер. В качестве опции предлагается информационно-развлекательная система с навигацией MediaNav 3.0.

  • Соплатформенный с Sandero кроссовер Renault Duster стал самой популярной моделью в сегменте SUV на российском рынке в августе.
  • Ранее другой кроссовер компании, Renault Kaptur, получил в России спецверсию Extreme.

Renault Sandero Stepway получил в России спецверсию

Фото: Renault

Renault Sandero Stepway получил в России спецверсию
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Отзывы о Renault Sandero (5)

Renault 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Идеальная геометрия для российских дорог

Недостатки:

Логан он и есть Логан, за 10 лет ничего не изменилось

Комментарий:

Наездил мало, пока могу рассказать только первые впечатления. Старался брать по минимуму, 8-клапанник с механикой, дополнительно поставил обогрев лобовухи и задний парктроник. За эти деньги, если не рассматривать Вазы, у Стёпы нет альтернативы на рынке: в базе кондер, круиз-контроль, подогрев сид...

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Комментарии