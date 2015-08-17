Renault Sandero Stepway получил в России спецверсию

Компания Renault представила на российском рынке хэтчбек Sandero Stepway в версии Limited Edition. Машина, которую сами французы называют кроссовером, получила богатый набор опций в базовой версии.

Renault Sandero Stepway Limited Edition

Внешне спецверсию можно отличить по темным легкосплавным дискам и аппликациям на кузове. Кроме того, Renault Sandero Stepway Limite Edition может окрашиваться в новый цвет, который получил название «Белый лед». Кроме него доступны зеленый, голубой и красный цвета.

Как и обычный Sandero Stepway, версия Limited Edition предлагается с двумя 1,6-литровыми двигателями. Версия с мотором мощностью 113 л.с. и механической коробкой обойдется минимум в 735 900 руб., а вариант со 102-сильным двигателем и автоматической коробкой стоит от 765 900 руб.

В базовое оснащение Renault Sandero Stepway вошли система дистанционного запуска двигателя Renault Start, электрический обогрев лобового стекла, кондиционер, аудиосистема и бортовой компьютер. В качестве опции предлагается информационно-развлекательная система с навигацией MediaNav 3.0.

Соплатформенный с Sandero кроссовер Renault Duster стал самой популярной моделью в сегменте SUV на российском рынке в августе.

Ранее другой кроссовер компании, Renault Kaptur, получил в России спецверсию Extreme.

Фото: Renault