Владелец внедорожника отсудил 214 тыс. руб. за упавший на машину шифер

Красноярский краевой суд согласился с решением районного суда о взыскании ущерба в пользу автовладельца, на внедорожник которого с крыши дома свалился шифер.

Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado

Toyota > Land Cruiser Prado

В августе 2016 года на автомобиль Toyota Land Cruiser Prado с крыши нежилого дома внезапно обрушился кусок шифера. Независимая экспертиза определила сумму ущерба более чем в 214 тыс. рублей, из которых непосредственно на ремонт требовалось 160,8 тыс. рублей, а 53,4 тыс. рублей составила утрата его товарной стоимости.

Владелец внедорожника обратился в районный суд с иском о взыскании с владельца здания причиненного ущерба. Согласно выписке из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, собственником части здания является фирма «СреднеВековье», а другая часть помещений принадлежит надзорному госучреждению в области образования.

Суд обязал владельцев возместить ущерб владельцу автомобиля, связанный с неудовлетворительным содержанием строения, в долевом порядке. Так, коммерческой структуре назначено выплатить 167,1 тыс. рублей, а госучреждению — 47,3 тыс. рублей и 4,2 тыс. рублей судебных расходов.

Истец обжаловал решение суда, полагая, что оба собственника должны нести одинаковую ответственность за ущерб, причиненный его внедорожнику. Однако Красноярский краевой суд отклонил апелляцию, поскольку нормы материального права в ней истолкованы неверно. Согласно Гражданскому кодексу, причиненный ущерб подлежит возмещению пропорционально площади помещений в здании, принадлежащих каждому из собственников.

Фото: «За рулем»

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Комментарии (1)

Было дело на мое авто упала облицовка, но оплатили без судов.

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