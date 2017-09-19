Обнаружено место, с которого автомобилистов «телепортируют» от Кремля во Внуково

Энтузиасту удалось запеленговать здание, на котором расположен передатчик GPS-координат, подменяющих координаты вблизи московского Кремля на запретную зону аэропорта Внуково.

С этой проблемой сталкивалось большинство автомобилистов, а также велосипедистов и бегунов с навигационными устройствами и фитнес-браслетами. В определенное время можно физически находиться вблизи Кремля (Кремлевская набережная, Красная площадь и т.д.), но программы для гаджетов, основываясь на полученных GPS-данных, упорно показывают местоположение пользователя в районе Внуково, чаще всего вблизи аэропорта.

Один из энтузиастов, занимающихся в том числе проблемами навигации, опубликовал на сайте «Хабрахабр» статью, из которой становится понятным, где находится передатчик, подменяющий реальные координаты подложными.

Данные о видимости устройством спутников. Слева все они подложные, справа лишь один спутник подлинный (81). Он входит в состав группировки ГЛОНАСС

Житель Санкт-Петербурга искал в столице книжный магазин с помощью Google-карт, но внезапно координаты резко изменились и он «оказался» во Внуково. Включив самодельный пеленгатор, он определил источник сигнала.

Видео будет понятно только специалистам. Пеленгатор работает в условиях дополненной реальности. Зеленое пятно — направление его работы. Справа находится шкала уровня сигнала. Он находится на максимальном уровне, когда устройство направлено на строение 1 дома 34 по Раушской набережной. Раньше оно принадлежало Министерству обороны России, а сейчас в нем расположены Росархив и еще ряд организаций. Таким образом, передатчик находится не в самом Кремле, а на противоположной стороне.

Официального ответа, почему подменяются координаты, ни одно из ведомств до сих пор не дало.

«Единственное что могу подтвердить: я тоже недавно на выходных ехал сам за рулем и у меня в телефоне „Яндекс“ действительно перекинулся куда-то в другой район, — заявил в октябре прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. — Это не наш вопрос, я думаю, можно обратиться и в Министерство связи за разъяснениями, можно обратиться и в Федеральную службу охраны, это требует уже квалифицированных объяснений».

По словам тех, кто постоянно сталкивается с подменой координат, чаще всего они подменяются утром в период с 9 до 12 часов и днем с 15 до 18 часов. Чаще всего подменные координаты настроены на запретные зоны аэропорта Внуково, но иногда пользователей «телепортировало» в Шереметьево или Домодедово.

Фото сделано в центре Москвы. Карта в устройстве считает, что пользователь находится во Внуково

По неофициальным данным, так Федеральная служба охраны борется с квадрокоптерами и дронами, в память которых можно заложить маршрут по GPS-координатам. В таких устройствах изначально есть координаты запретных зон аэропортов, поэтому при получении «фейковых» координат, они автоматически покидают такую территорию.

В компании «Яндекс» еще в прошлом году пообещали решить проблему на программном уровне в приложениях Яндекс.Навигатор и Яндекс.Карты. Они автоматически отслеживают резкие изменения координат и «возвращают» пользователя в исходную точку. Впрочем, многие до сих пор жалуются, что, находясь в пробке на Кремлевской набережной, внезапно «перемещаются» в аэропорт Внуково.

Компания «Яндекс» представила новую платформу Яндекс.Авто для интеграции в штатные головные устройства автомобилей.

Четверть россиян готова пересесть на беспилотные автомобили. Как самоуправляемые машины поведут себя, получив подмененные координаты, неизвестно.

Фото: Григорий Бакунов/Яндекс, itsar/habrahabr.ru

Видео: YouTube