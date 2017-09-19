Основатель «Смотра.ру» отверг обвинения в мошенничестве

Основатель проекта «Смотра.ру» видеоблогер Эрик «Давидович» Китуашвили в СИЗО уже полтора года. Ему вменяется мошенничество с автомобилями Lexus LS430, Mercedes-Benz SL 55 AMG, BMW М5l и BMW 745i, которые он, по версии следствия, сначала угонял, а потом получал возмещение со страховых компаний.
Сегодня прокурор зачитал ему обвинительное заключение, но Китуашвили свою вину категорически отверг. Между тем сумма ущерба, нанесенная страховшиками, исчисляется 10 миллионами рублей.
- Кроме мошенничества со страховками, Эрик обвиняется в клевете на полицейских. В своих видеороликах «Давидович» обвинял столичную ГИБДД в коррупции и вымогательствах. Любопытно, что и отец и мать известного видеоблогера сами работали в органах МВД.
- Поскольку блогер обвиняется в присвоении 10 млн рублей, ранее защита просила отпустить его под залог этой суммы. Однако суд не пошел ему навстречу и оставил под стражей.
- В начале следствия Китуашвили обвиняли еще и в причастности к покушению на жизнь президента Ингушетии, однако позже эти обвинения были сняты.
Фото: Михаил Почуев/ТАСС