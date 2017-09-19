Автомобилистов Омска призвали не пинать казачьи камеры-треноги Жители города массово запинывают треноги, на которых стоят дорожные камеры. Их не смущает даже то, что передвижные камеры охраняются казачьими патрулями. Случаются нападения и на казаков. Врио начальника УГИБДД по Омской области Игорь Триколе воззвал к совести автовладельцев. Основатель «Смотра.ру» отверг обвинения в мошенничестве Сегодня в Дорогомиловском суде Москвы прошли слушания по уголовному делу, в котором Эрик Китуашвили и его гражданская жена Анна Каганская обвиняются в махинациях со страховкой и отмывании денег. Полиция арестовала водителя маршрутки, 31 раз нарушившего ПДД за одну поездку Если в Москве езда на маршрутках стала более-менее безопасной, то в других городах властям еще есть над чем поработать. В Красноярске скрытая проверка выявила в рядах маршрутчиков лютого лихача.