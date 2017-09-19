Основатель «Смотра.ру» отверг обвинения в мошенничестве

Сегодня в Дорогомиловском суде Москвы прошли слушания по уголовному делу, в котором Эрик Китуашвили и его гражданская жена Анна Каганская обвиняются в махинациях со страховкой и отмывании денег.

Основатель автомобильного сообщества «Смотра.ру» Эрик Китуашвили и его гражданская жена Анна Каганская, подозреваемые в мошенничестве со страховыми выплатами.
Основатель автомобильного сообщества «Смотра.ру» Эрик Китуашвили и его гражданская жена Анна Каганская, подозреваемые в мошенничестве со страховыми выплатами.

Основатель проекта «Смотра.ру» видеоблогер Эрик «Давидович» Китуашвили в СИЗО уже полтора года. Ему вменяется мошенничество с автомобилями Lexus LS430, Mercedes-Benz SL 55 AMG, BMW М5l и BMW 745i, которые он, по версии следствия, сначала угонял, а потом получал возмещение со страховых компаний.

Сегодня прокурор зачитал ему обвинительное заключение, но Китуашвили свою вину категорически отверг. Между тем сумма ущерба, нанесенная страховшиками, исчисляется 10 миллионами рублей.

  • Кроме мошенничества со страховками, Эрик обвиняется в клевете на полицейских. В своих видеороликах «Давидович» обвинял столичную ГИБДД в коррупции и вымогательствах. Любопытно, что и отец и мать известного видеоблогера сами работали в органах МВД.
  • Поскольку блогер обвиняется в присвоении 10 млн рублей, ранее защита просила отпустить его под залог этой суммы. Однако суд не пошел ему навстречу и оставил под стражей.
  • В начале следствия Китуашвили обвиняли еще и в причастности к покушению на жизнь президента Ингушетии, однако позже эти обвинения были сняты.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

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Комментарии (4)

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Я так по этому поводу думаю, правду никто не знает, без вины не сажают.

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вот воистину был его канал на ютюб для школоло и недалеких....он всех называл нищебродами и лохами а подписчики соглашались-ура мы нищеброды и лохи.....цирк...

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Очень даже может быть — не пойми чем занимался, а тачку за 10 с лишним, купить мог

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Семейный подряд.

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