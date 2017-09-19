Универсалы Lada Vesta SW и SW Cross: известны цены и комплектации

АВТОВАЗ объявил цены и комплектации универсалов Lada Vesta SW и Vesta SW Cross. Базовая версия универсала в комплектации Comfort обойдется в 639 900 руб.

Lada Vesta SW Cross, Lada Vesta SW

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Российские дилеры уже начали принимать заказы на две долгожданные новинки. Как и ожидалось, универсал Vesta SW не будет иметь базовой версии седана Classic. Обычный универсал предлагается в двух комплектациях (Comfort и Luxe), а его приподнятая «кросс»-версия и вовсе в одной Luxe. Оба универсала оснащаются либо 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с., либо 1,8-литровым мощностью 122 л.с., 5-ступенчатыми механической коробкой передач и классическим роботом АМТ5 на выбор. Версии с более мощным двигателем получили задние дисковые тормоза.

Все без исключения версии получили регулировку рулевой колонки по высоте и вылету, водительское сиденье с регулировкой по высоте и поясничного упора, кондиционер, трехступенчатый обогрев передних сидений, электропривод и электрообогрев наружных зеркал, аудиосистему с управлением на рулевом колесе или мультимедиасистему, плафон освещения второго ряда сидений.

Lada Vesta SW

В комплектацию Comfort (639 900 руб.) универсала с двигателем мощностью 106 л.с. и механической коробкой передач также входят две подушки безопасности, ABS, система стабилизации, парктроник, дневные ходовые огни. Таким образом, универсал оказался дороже седана в аналогичной комплектации на 32 тыс. руб. Для данной комплектации предлагается пакет Image (23 тыс. руб.), включающий в себя противотуманные фары, легкосплавные 16-дюймовые диски колес и обогрев ветрового стекла.

В комплектации Luxe универсал Lada Vesta SW обойдется минимум в 702 900 руб. Здесь дополнительно появились передние боковые подушки безопасности, датчики дождя и света, обогрев лобового стекла, автоматический климат-контроль, панель второго пола и органайзер для багажника, подсветка проема передних дверей. Также универсал в данной версии получил контрастные элементы отделки интерьера.

Lada Vesta SW

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Для комплектации Luxe предлагаются два пакета опций. В пакет Multimedia входят камера заднего вида с динамическими линиями траектории и мультимедийная система с 7-дюймовым экраном и навигацией. Цены на Lada Vesta SW Luxe/Multimedia начинаются с отметки 726 900 руб. Пакет Prestige включает в себя тонировку задних стекол и стекла багажной двери, атмосферную подсветку салона, задний подлокотник, обогрев задних сидений и опции из пакета Multimedia. Стоимость Lada Vesta SW в комплектации Luxe с пакетом Prestige составляет минимум 744 900 руб.

Приподнятый универсал Lada Vesta SW Cross с увеличенным до 203 мм дорожным просветом получил защитный пластиковый обвес из неокрашенного пластика, 17-дюймовые колеса, оранжевые или серые элементы отделки на сиденьях, панели и обивках дверей. Также машина может окрашиваться в эксклюзивный оранжевый цвет «Марс».

Lada Vesta SW Cross

В единственную комплектацию Luxe (от 755 900 руб.) входят четыре подушки безопасности, ABS, системы стабилизации, антипробуксовки и помощи при старте на подъеме, регулируемая в в двух направлениях рулевая колонка, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, трехступенчатый обогрев передних сидений, электропривод и электрообогрев зеркал, обогрев лобового стекла, парктроник, климат-контроль, охлаждаемый перчаточный ящик, круиз-контроль, мультируль, аудиосистема и 17-дюймовые легкосплавные колеса.

Универсал Lada Vesta SW также доступен с двумя двигателями, но роботизированная трансмиссия устанавливается только на вариант с 1,8-литровым мотором мощностью 122 л.с. (доплата 25 тыс. руб.).

Lada Vesta SW Cross

Как и для обычного универсала, для «кросс»-версии подготовлены два пакета опций: Multimedia (машина обойдется в 779 900 руб.) и Prestige (стоимость машины также от 779 900 руб.).

Первый тест-драйв универсала Lada Vesta SW Cross уже состоялся, и в ближайшее время отчет будет опубликован на сайте «За рулем.РФ». Не пропустите!

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Фото: АВТОВАЗ