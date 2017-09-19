Универсалы Lada Vesta SW и SW Cross: известны цены и комплектации

АВТОВАЗ объявил цены и комплектации универсалов Lada Vesta SW и Vesta SW Cross. Базовая версия универсала в комплектации Comfort обойдется в 639 900 руб.

Lada Vesta
Lada Vesta

LADA > Vesta

Lada Vesta SW Cross, Lada Vesta SW
Lada Vesta SW Cross, Lada Vesta SW

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Российские дилеры уже начали принимать заказы на две долгожданные новинки. Как и ожидалось, универсал Vesta SW не будет иметь базовой версии седана Classic. Обычный универсал предлагается в двух комплектациях (Comfort и Luxe), а его приподнятая «кросс»-версия и вовсе в одной Luxe. Оба универсала оснащаются либо 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с., либо 1,8-литровым мощностью 122 л.с., 5-ступенчатыми механической коробкой передач и классическим роботом АМТ5 на выбор. Версии с более мощным двигателем получили задние дисковые тормоза.

Все без исключения версии получили регулировку рулевой колонки по высоте и вылету, водительское сиденье с регулировкой по высоте и поясничного упора, кондиционер, трехступенчатый обогрев передних сидений, электропривод и электрообогрев наружных зеркал, аудиосистему с управлением на рулевом колесе или мультимедиасистему, плафон освещения второго ряда сидений.

Lada Vesta SW
Lada Vesta SW

В комплектацию Comfort (639 900 руб.) универсала с двигателем мощностью 106 л.с. и механической коробкой передач также входят две подушки безопасности, ABS, система стабилизации, парктроник, дневные ходовые огни. Таким образом, универсал оказался дороже седана в аналогичной комплектации на 32 тыс. руб. Для данной комплектации предлагается пакет Image (23 тыс. руб.), включающий в себя противотуманные фары, легкосплавные 16-дюймовые диски колес и обогрев ветрового стекла.

В комплектации Luxe универсал Lada Vesta SW обойдется минимум в 702 900 руб. Здесь дополнительно появились передние боковые подушки безопасности, датчики дождя и света, обогрев лобового стекла, автоматический климат-контроль, панель второго пола и органайзер для багажника, подсветка проема передних дверей. Также универсал в данной версии получил контрастные элементы отделки интерьера.

Lada Vesta SW
Lada Vesta SW

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Для комплектации Luxe предлагаются два пакета опций. В пакет Multimedia входят камера заднего вида с динамическими линиями траектории и мультимедийная система с 7-дюймовым экраном и навигацией. Цены на Lada Vesta SW Luxe/Multimedia начинаются с отметки 726 900 руб. Пакет Prestige включает в себя тонировку задних стекол и стекла багажной двери, атмосферную подсветку салона, задний подлокотник, обогрев задних сидений и опции из пакета Multimedia. Стоимость Lada Vesta SW в комплектации Luxe с пакетом Prestige составляет минимум 744 900 руб.

Приподнятый универсал Lada Vesta SW Cross с увеличенным до 203 мм дорожным просветом получил защитный пластиковый обвес из неокрашенного пластика, 17-дюймовые колеса, оранжевые или серые элементы отделки на сиденьях, панели и обивках дверей. Также машина может окрашиваться в эксклюзивный оранжевый цвет «Марс».

Lada Vesta SW Cross
Lada Vesta SW Cross

В единственную комплектацию Luxe (от 755 900 руб.) входят четыре подушки безопасности, ABS, системы стабилизации, антипробуксовки и помощи при старте на подъеме, регулируемая в в двух направлениях рулевая колонка, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, трехступенчатый обогрев передних сидений, электропривод и электрообогрев зеркал, обогрев лобового стекла, парктроник, климат-контроль, охлаждаемый перчаточный ящик, круиз-контроль, мультируль, аудиосистема и 17-дюймовые легкосплавные колеса.

Универсал Lada Vesta SW также доступен с двумя двигателями, но роботизированная трансмиссия устанавливается только на вариант с 1,8-литровым мотором мощностью 122 л.с. (доплата 25 тыс. руб.).

Lada Vesta SW Cross
Lada Vesta SW Cross

Как и для обычного универсала, для «кросс»-версии подготовлены два пакета опций: Multimedia (машина обойдется в 779 900 руб.) и Prestige (стоимость машины также от 779 900 руб.).

Первый тест-драйв универсала Lada Vesta SW Cross уже состоялся, и в ближайшее время отчет будет опубликован на сайте «За рулем.РФ». Не пропустите!

  • Универсал Lada Vesta SW Cross, как и седан, получит топовую комплектацию Exclusive.
  • В сентябре АВТОВАЗ поднял цены на седан Lada Vesta.

Универсалы Lada Vesta SW и SW Cross: известны цены и комплектации

Фото: АВТОВАЗ

Универсалы Lada Vesta SW и SW Cross: известны цены и комплектации
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Отзывы о LADA Vesta (10)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Салон, подвеска

Недостатки:

Не заметил пока

Комментарий:

Купил Весту два месяца назад, проехал 3000 км. Эксплуатация преимущественно дачная, часто езжу с полной нагрузкой. Хотелось универсал, но устал ждать, когда он появится. Да и сомневаюсь, что цена окажется приемлемой для меня. Взял седан в самой простой комплектации и пока не пожалел. Места в сало...

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Комментарии (38)

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Очень крутая тачка, то что нужно, багажник большой,хоть слона запихывай. Мотор бодрый, дизайн приятный.

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0
Михайлов Иван

Согласен.

Для принятия решения о покупке не хватает совсем малость: нормальной АКПП, высокой надёжности и нормальной приборки с цифровым спидометром (кто, б...., придумал эту клоунскую приборку с экранчиком из девяностых?)

За такое я бы и 100 тыр доплатил сверху.

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0

Как то даже непривычно много всего в базовой цене)

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0

Похоже каклан сломался... или его уволили?

Ведь новость уже как часа два висит, а его не видно и не слышно, да и в последнее время что то он не находит руку АвтоВАЗа в каждой новости.

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+3
Lumi

Я же вас предупреждал, домучаете Каплана и уйдёт он. А за ним и все остальные, потому что скучно будет :)

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0
Demitrius

А кому здесь скучно без Каплана? Наоборот, воздух стал почище, да и болтунов поменьше.

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0

Пока цена нормальная, по такой цене и в такой комплектации согласен купить. Прогнозирую хороший спрос в первые полгода-год из-за накопленного неудовлетворенного спроса на хорошо оснащенные (ларгус в пролете) универсалы ценой до 1 млн.

Понты в виде Vesta Cross меня мало волнуют. Обычная Vesta SW Comfort вполне сбалансирована по начинке, лично мне не хватает лишь противотуманок (хотя бы в виде платной опции).

Радует. что наконец-то у ВАЗа появились модели со всеми минимально необходимыми опциями в младшей комплектации, включая кондиционер и медиасистему.

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+3

Добавили бы ещё задние подушки безопасности, совсем не лишняя опция...

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+1
Михаил

Назовите хоть один автомобиль B или гольф (С) класса, да даже D-класса, с ЗАДНИМИ подушками безопасности?

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0
epema

Не знаю что там с D классом, но например в Yeti есть 9 подушек, включая коленную. Такие вещи пользуются спросом в Европе, где ценится человек.

У корейцев 6 подушек, полорапид 6 подушек, включая задние шторки.

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+5
Demitrius

Шесть подушек в максималке! Т.е. менее процента от всех авто, значит это лишь маркетологическая замануха для того чтобы менеджеренок в салоне скинул тачку лошку!))

Кстати, и на Весте в максималке тоже есть!

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0
Безымянный

Как не хотел рекламировать узкоглазых, но вы, безымяшки, вынуждаете просто :)

На рио в предпоследней и последней комплектации т.е. за 859 900 уже 6 подушек. Это не заоблачная сумма.

На Весте есть 6 подушек? ВАЗ в курсе этой новости?)))

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0
epema

Замучаюсь перечислять, хотя Demitrius уже ответил вам...

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0

Рано радуетесь.В максималке будет более 800.

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-4
Безымянный

В максималке 847. На сайте все комплектации есть.

Но лучше 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ / Luxe / Prestige за 823

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0

Я что-то не понял, пакеты «„мультимедия“»и «„престиж“» устанавливаются только по отдельности или их можно объединять? Можно одновременно и круиз-контроль и камеру и мультируль и задний диван с подогревом и задний подлокотник и тонировка?

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-2
Константин

Черным по белому написано же: «Пакет Prestige включает в себя тонировку задних стекол и стекла багажной двери, атмосферную подсветку салона, задний подлокотник, обогрев задних сидений и опции из пакета Multimedia.»

Мультимедиа входит в Престиж.

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+2

Вы что там курите?) Какие демократичные цены? Веста Кросс только в комплектации люкс... за 755+ Шел бы ваз лесом с такой политикой. Ган**ны...

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-7
vladt1991

Ну если вам так нравится экономить на безопасности своей и близких, то кто мешает купить комфорт SW?

Какбэ пластмассовые накладки на кузове есть в первую очередь понты, а за понты принято доплачивать. Ну и никто не мешает эту пластмассу наклеить позже, если совсем загоняетесь по приставке кросс.

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+2
Demitrius

В том все и дело, что мне нужен именно кросс. И не только из-за накладок, которые, кстати, не только для красоты, а и защищают кузов в довольно уязвимых местах, но и из-за увеличенного клиренса, радиуса колес, которые лично мне, как дачнику, крайне важны.

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+1
vladt1991

Радиус колеса версии Кросс больше на 7,65 мм! Ваши дачные вылазки это как должно улучшить?))

Скорее будет наоборот, ведь шины у Кросс версии ближе к низкопрофильным, это и привет грыжи, и жёсткая подвеска.

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0
Demitrius

Честно говоря низкий профиль для меня то же не понятен, тем более на версии Кросс. Думаю поставить 16 дюймов с 60 профилем. 55-й тоже маловат, проверено на себе. Да, управляемость немного пострадает, но не так заметно, тем более система стабилизации есть. А вот рельсы, ямы, камни будут гораздо меньше приносить вред.

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0
vladt1991

Размерность дисков безусловно имеет значение, но только в паре с достаточной высотой профиля резины. А вот с этим у Кросса беда.

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0

за 640 уже кондей и все дела? они что, пошутили? )

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+2

Задние дисковые тормоза? [у нас не ругаются]... Круто! Насколько знаю, у сабакоедов и даже у Поло, сзади только барабаны?

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+2

Да-а, снова ВАЗофобчики в большом пролёте со своими фсёпропало — цена выше 800 за ВАЗ.

Отлично укомплектованная Веста кросс за 756 т.р. это удар ниже пояса по корейским риосолярисам.

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+1
Demitrius

Поправочка, у риосоляр нет версии кросс. Так что биться апстену им можно уже с версии Комфорт Имидж за 663 рубля:)

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-1
Demitrius

Ну за кроссоверность запросили где-то 53 тысячи рублей, а за универсальность всего 38 тысяч.

Чутка дороже, чем предсказывали, но не смертельно ...

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+1
. Catsoi

Таким образом, универсал оказался дороже седана в аналогичной комплектации на 32 тыс. руб.

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+1
Demitrius

Да, был неправ — вспылил:)

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+1
Demitrius

Согласен, цена заманчивая по нынешним меркам. Надеюсь, кто будет покупать выиграет в «лотерею».

Ответить#
+3
Витамин21

Это определённо главное при покупке — выиграть в лоттерею.

Хоть новый авто на диагностику перед покупкой загоняй :)

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+3
Demitrius

Т-с-с

Зачем Люсю призываете? Пусть себе спит:)

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+1

Как по мне, весьма оправданные и демократичные цены.

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+4
Починок Артемий

Я ориентировался на бюджет 850 у максимальной комплектации. Если цены такие и будут, то хватит еще на автономку вебасто и сигналку.

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0
Константин

Так оно и случилось:

Внедорожная версия — кроссовер Vesta SW Cross — стоит от 775 900 руб. за версию с мотором 1,6 л (106 л.с.) и пятиступенчатой механикой до 847 900 руб. за версию Prestige с 122-сильным мотором 1,8 и пятиступенчатым «автоматом».

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0
ART

Вседорожная версия.

Внедорожной нет по определению.

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+1
ART

Не, робот не хочу, только механика.

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+1