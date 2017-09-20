Водителей хотят поделить на любителей и профессионалов

Союз автошкол Москвы предложил разделить всех водителей на любителей и профессионалов. И сделать обучение первых легче, а вторых обязать получать соответствующие лицензии.

В организации говорят, что с 2013 года, когда были приняты новые правила и методики обучения, автошколы фактически готовят профессиональных водителей, то есть перегружают кандидатов в водители знаниями, которые им никогда не пригодятся.

По мнению представителей Союза автошкол, на кандидатов, которые не собираются после обучения заниматься профессиональной деятельностью, учебную нагрузку можно снизить примерно на треть.

Одновременно предлагается усилить контроль за водителями грузовиков и автобусов. Необходимо внедрить электронные путевые листы с занесением информации о водителе и маршруте в единую базу, а профессиональные водительские удостоверения должны иметь чипы, с помощью которых водитель будет отмечаться, садясь за руль.

По словам председателя правления Союза Александра Ачкасова, сегодня ответственность за нарушения несет владелец грузовика, а не водитель, а сам нарушитель, даже если его уволят, устроится на другую работу.

«Именно такие и становятся виновниками страшных аварий, губят людей. Их надо выявлять и после определенного числа нарушений лишать профессиональных прав — пусть на дачу на своей машине ездят. Тогда люди будут дорожить своей репутацией и своей работой. За рулем фур не будет пьяниц, наркоманов, хамов», — заявил он газете «Известия».

Эксперты говорят, что сама идея разделить водителей на любителей и профессионалов имеет смысл. Но наказание для профессиональных водителей нужно дифференцировать. Водитель может случайно выехать на встречную полосу, после чего останется без водительских прав и лишится работы.

  • В Красноярском крае арестовали водителя маршрутки, который умудрился 31 раз нарушить ПДД за одну поездку.
  • В Гильдии автошкол России предложили создать специальную площадку для стритрейсеров и обучать их хорошим манерам на дороге.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

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Комментарии (7)

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По моему уже хватит всё «улучшать»... Надо просто начать нормально обучать курсантов, и иметь высокопрофессиональных мастеров преподавателей. Никакая суперавтошкола или супер-пупер методика не сделает из курсанта водителя, если мастер де/../ил. А толкового «студента» может испортить тупой «мастак».

Хотя сейчас никому «там» не нужен положительный результат — всё направлено на МАХ извлечение прибыли.

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+4

Давно пора! И обучение на категорию D сделать минимум год по продолжительности. Пора уже избавляться от ослов-маршрутчиков.

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0

Что за бред? Права категорий выше В по любому профессиональные. Или кто-то решил на грузовике просто кататься?

Обучение на категорию B можно и так упростить убрав из программы разделы «Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом» и «Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом» оставив только то, что может потребоваться при работе в такси или личным водителем.

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+1

Сначала ввели обучение на коробке «автомат», теперь предлагают еще больше всё упростить. Ну и каких новичков мы получим?

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+3

помню на экзамены приходили пацаны, которые выучили лучше всех пдд, водили авто лучше всех , самостоятельные люди , но выложить за обучение 3- 4 месячных зарплаты не могли ..и не получали допуск к экзаменам, хотя могли бы получить права с 1 раза

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Александр П

Получали со второго,т.к. процент сдавших с первого раза был ограничен командой с выше!кто умел ездить того долго не мариновали,но за бабло в первых рядах.я работал в этой системе.и сейчас примерно так

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Безымянный

я правильно понимаю что, по закону , если нет свидетельства об окончании автошколы к экзаменам не допускаются никакие ассы и самоучки ?

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