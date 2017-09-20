Водителей хотят поделить на любителей и профессионалов

Союз автошкол Москвы предложил разделить всех водителей на любителей и профессионалов. И сделать обучение первых легче, а вторых обязать получать соответствующие лицензии.

В организации говорят, что с 2013 года, когда были приняты новые правила и методики обучения, автошколы фактически готовят профессиональных водителей, то есть перегружают кандидатов в водители знаниями, которые им никогда не пригодятся.

По мнению представителей Союза автошкол, на кандидатов, которые не собираются после обучения заниматься профессиональной деятельностью, учебную нагрузку можно снизить примерно на треть.

Одновременно предлагается усилить контроль за водителями грузовиков и автобусов. Необходимо внедрить электронные путевые листы с занесением информации о водителе и маршруте в единую базу, а профессиональные водительские удостоверения должны иметь чипы, с помощью которых водитель будет отмечаться, садясь за руль.

По словам председателя правления Союза Александра Ачкасова, сегодня ответственность за нарушения несет владелец грузовика, а не водитель, а сам нарушитель, даже если его уволят, устроится на другую работу.

«Именно такие и становятся виновниками страшных аварий, губят людей. Их надо выявлять и после определенного числа нарушений лишать профессиональных прав — пусть на дачу на своей машине ездят. Тогда люди будут дорожить своей репутацией и своей работой. За рулем фур не будет пьяниц, наркоманов, хамов», — заявил он газете «Известия».

Эксперты говорят, что сама идея разделить водителей на любителей и профессионалов имеет смысл. Но наказание для профессиональных водителей нужно дифференцировать. Водитель может случайно выехать на встречную полосу, после чего останется без водительских прав и лишится работы.