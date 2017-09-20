Jeep выпустит конкурента Дастеру

Западным СМИ стали известные планы развития легендарного американского оффроудного бренда. В недалеком будущем увидит свет первый в истории Jeep бюджетный SUV, причем американцы его купить не смогут!

Новый маленький Jeep носит пока что кодовое обозначение 526 и, скорее всего, будет выпускаться в Индии. Именно здесь в свое время появился субкомпактный и очень дешевый паркетник Renault Kwid, который вдохновил других автопроизводителей на создание аналогичных моделей. Например, в августе стало известно, что целую линейку ультрабюджетных автомобилей (в том числе кроссовер) готовит чешская фирма Skoda.

По данным Automotive News, дешевый Jeep не будет продаваться в США, и хотя издание не объясняет, почему, догадаться несложно: у народных автомобилей, как правило, хромает безопасность — тот же Kwid провалил независимые краш-тесты, причем фирма Renault после них так и не смогла существенно улучшить конструкцию кузова.

Jeep, однако, вряд ли станет выпускать совсем уж простенькую и плохо оснащенную машинку, и его бюджетник будет, скорее, соперничать с полноприводным Дастером, а не с переднеприводным Квидом, то есть предложит покупателям достойную легендарного бренда проходимость и приемлемый уровень пассивной безопасности.

Сроки дебюта самой доступной модели Jeep пока не называются, зато известно, когда появится самый большой, флагманский представитель бренда по имени Wagoneer — в середине 2019 года. Это будет внедорожник рамной конструкции на базе пикапа Ram 1500 с тремя рядами кресел в салоне, покупателям предложат в том числе удлиненную версию с приставкой Grand.

В августе ходили слухи о том, что марку Jeep у FCA хочет купить китайская компания Great Wall, но они впоследствии не подтвердились.

На прошлой неделе концерн FCA объявил об отзыве с российского рынка внедорожников Jeep Wrangler — на них необходимо заменить дефектные подушки безопасности Takata.

Фото: Jeep