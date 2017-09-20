Mitsubishi возродит легендарный Evolution. И он будет электрическим!

Компания Mitsubishi анонсировала премьеру концепта, который будет показан на автосалоне в Токио в конце октября этого года.

Пока японцы опубликовали лишь одно изображение концепта и его название: e-EVOLUTION. Никаких подробностей о том, что это будет за машина, какой силовой установкой она будет оснащена, пока нет.

В Mitsubishi сообщили, что концепт будет представлять собой виденье будущей флагманской модели — e- EVOLUTION должен соединить в себе все многолетние наработки компании в области полного привода, последние достижения в сфере электрических трансмиссий и технологии искусственного интеллекта.

Судя по названию и тому, что в компании называют концепт не иначе как «флагманским», речь вполне может идти о предвестнике модели, которая займет место снятого с производства седана Lancer Evolution. О том, что седан Lancer Evolution может быть заменен спортивным кроссовером, в Mitsubishi говорили еще несколько лет назад.

У самой Mitsubishi нет наработок ни в области электрических силовых установок, ни в области автономных автомобилей. Однако недавно компания вошла в состав альянса Renault-Nissan (он теперь носит имя Renault-Nissan-Mitsubishi). Его глава Карлос Гон поставил амбициозную цель продавать через 5 лет по 14 млн автомобилей в год.

При этом значительные средства (10 млрд долл.) будут инвестированы в создание электромобилей и автономных транспортных средств. Для них альянс разработает 4 новых платформы. Но если Renault и Nissan уже имеют доступ ко всем технологиям, то Mitsubishi сможет воспользоваться ими только после 2020 года.

Таким образом, e-EVOLUTION на пути к серийному производству, вероятнее всего, ждет масса трансформаций. Серийную машину не стоит ожидать раньше 2022 года.

Mitsubishi уже давно экспериментирует с «зелеными» технологиями. Два года назад компания показывала концепт электрического кроссовера eX.

Пока же Mitsubishi сосредоточена на продвижении своей серийной продукции. Так, в ноябре в Калуге локализуют сборку внедорожников Mitsubishi Pajero Sport.

Фото: Mitsubishi