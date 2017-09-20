Renault Koleos получил в России турбодизель

Французский производитель сообщает о появлении на нашем рынке новой версии полноприводного кроссовера с турбодизельным двигателем. Обойдется такой автомобиль в 2 219 000 рублей.

С сегодняшнего дня Renault Koleos можно приобрести и с 2-литровым турбодизельным двигателем. Мощность его составляет 177 л.с. при 3750 об/мин, а пиковый крутящий момент достигает 380 Нм при 2000 об/мин.

Благодаря конструкции и настройкам, автомобиль с таким мотором до 100 км/ч разгоняется за 9,5 с, кроме того, он очень экономичен — топлива в смешанном цикле расходует всего 5,8 л на 100 км. Двигатель соответствует стандарту Евро-5 и, как и другие моторы в линейке Колеоса, агрегатируется вариатором.

Автомобиль с таким мотором предлагают только в топовой комплектации Premium. В этой версии (в отличие от начальной Executive) полностью светодиодная оптика, мультимедийная система оснащена 8,7-дюймовым экраном планшетного типа, есть система обнаружения слепых зон, сиденье водителя регулируется в 6 направлениях, а пассажира переднего сиденья — в четырех, задние сиденья при необходимости складываются в ровный пол, а в солнцезащитных козырьках установлена подсветка.

Таким образом, Koleos на российском рынке теперь доступен с тремя моторами: бензиновыми 2.0 (144 л.с.) и 2.5 (171 л.с.) и турбодизелем 2.0 dCi (177 л.с.).

Новый Колеос появился в салонах официальных дилеров еще в июле этого года и на первых порах был доступен лишь с бензиновыми моторами.

Наш автор сравнил французский кроссовер с конкурентами — «корейцем» Hyundai Santa Fe и «японцем» Subaru Forester, и вот что из этого вышло.



Фото: Renault, «За рулем»