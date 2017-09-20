Производство легковых автомобилей‍ в России выросло на четверть

Легковушек в августе предприятия, расположенные в нашей стране, произвели 109 тыс. штук. Больше, чем годом ранее, выпущено также грузовиков и автобусов.

В августе в нашей стране было собрано на 24,9% больше легковых автомобилей, чем в этом же месяце 2016 года, это следует из последнего отчета Росстата. Относительно июля этого года рост составил 15,5%.

Грузовиков в августе произведено на 30% больше, по сравнению с августом прошлого года, всего выпущено 12,5 тыс. штук. Если сравнивать с предыдущим месяцем 2017-го, рост составил 17,9%.

Автобусов собрано в августе на 2,8% больше относительно августа-2016-го и в 2,1 раза — по отношению к июлю.

Кузовов машин выпущено больше на 81,4% к аналогичному периоду прошлого года, а по отношению к июлю 2017-го — на 76,1%, а прицепов и полуприцепов — меньше на 17,7% в сравнении с августом 2016-го и меньше на 13,4% — с равнении с июлем этого года.

Выросли в России и продажи легковой и легкой коммерческой техники, так, в августе они увеличились на 16,7% и составили 132 742 штуки.

По мнению аналитиков компании PwC, рост рынка легковых автомобилей в этом году может составить 7–11%.

Фото: Раиса Ибрагимова/ТАСС