Производство легковых автомобилей‍ в России выросло на четверть

Легковушек в августе предприятия, расположенные в нашей стране, произвели 109 тыс. штук. Больше, чем годом ранее, выпущено также грузовиков и автобусов.

В августе в нашей стране было собрано на 24,9% больше легковых автомобилей, чем в этом же месяце 2016 года, это следует из последнего отчета Росстата. Относительно июля этого года рост составил 15,5%.

Грузовиков в августе произведено на 30% больше, по сравнению с августом прошлого года, всего выпущено 12,5 тыс. штук. Если сравнивать с предыдущим месяцем 2017-го, рост составил 17,9%.

Автобусов собрано в августе на 2,8% больше относительно августа-2016-го и в 2,1 раза — по отношению к июлю.

Кузовов машин выпущено больше на 81,4% к аналогичному периоду прошлого года, а по отношению к июлю 2017-го — на 76,1%, а прицепов и полуприцепов — меньше на 17,7% в сравнении с августом 2016-го и меньше на 13,4% — с равнении с июлем этого года.

Фото: Раиса Ибрагимова/ТАСС

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Комментарии (2)

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А вот например при холере и дизентерии производство какашек значительно увеличивается, но почему-то никому не приходит в голову радоваться этому факту...

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-12
Каплан Илья

Куплан, это потому что ты свинья селюковская, и у тебя любая положительная новость из России вызывает диарею и метеоризм. От того тебе в голову и приходят такие сравнения.

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