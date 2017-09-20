Полиция задержала противников фильма «Матильда», поджигавших автомобили

Страсти вокруг фильма «Матильда» накаляются. Правоохранительные органы сообщили о задержании трех подозреваемых в поджоге автомобилей у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя. Одного из задержанных полиции «сдала» депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Одним из задержанных является Александр Калинин — лидер организации «Христианское государство — Святая Русь», она выступает против публичной демонстрации фильма Алексея Учителя «Матильда», рассказывающего о любовной связи цесаревича Николая Александровича и балерины Матильды Кшесинской. Известно, что активисты «Христианского государства» рассылали директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката «Матильды».

Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, Калинин был задержан в городе Грязи Липецкой области после запроса депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая, собственно, и инициировала скандал вокруг «Матильды», но выступает против экстремистских выходок (угроз, поджогов) в адрес авторов фильма и их сторонников:

«Также отмечу необходимость принятия мер к признанию сюжета фильма „Матильда“ о „блудстве“ Святого Угодника Божьего и Государя Российской империи, представленного немецким порноактером, пропагандирующим сатанизм, экстремистским материалом, который, собственно, и приводит к проявлениям экстремизма со стороны задержанных лиц. Отмечу еще раз, осуждала и осуждаю любое проявление насилия, это недопустимо и требует пресечения на корню».

Напомним, что 11 сентября в центре Москвы у здания офиса коллегии адвокатов, представляющей интересы режиссера Алексея Учителя, были сожжены два автомобиля. На месте преступления обнаружены листовки со словами «За Матильду гореть».

Ранее 31 августа в Санкт-Петербурге неизвестные забросали коктейлями Молотова фасад здания кинокомпании «Лендок», где находится офис студии Алексея Учителя.

Кроме того, есть сведения о том, что мужчина, протаранивший 4 сентября на микроавтобусе УАЗ кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге, объяснил свой поступок протестом против фильма «Матильда».

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Фото: Константин Добрынин/Facebook