Nissan избавился от акций АВТОВАЗа

Долю у Ниссана выкупил партнер — французская компания Renault. Аналитики рынка гадают, что стоит за этой сделкой внутри альянса.

19 сентября Renault выкупила у Ниссана его долю в СП Alliance Rostec Auto B.V. (контролирует 64,6% акций ПАО «АВТОВАЗ»). Основной пакет (73,3%) Alliance Rostec Auto B.V. и ранее принадлежал Renault s.a.s., при этом 17,55% было у ГК «Ростех» и 9,15% — у Nissan International Holding B.V.

Во французском концерне объяснили этот шаг «частью процесса рекапитализации», пишет «Коммерсант». Особо подчеркивается, что на деятельности АВТОВАЗа сделка никак не отразится — модели альянса продолжат собирать. Также уверяют, что сделка не повлияет и на общие проекты Renault-Nissan. Только теперь интересы альянса в СП Alliance Rostec Auto B.V. будет представлять Рено, так как Ниссан вышел из состава акционеров совместного предприятия. Большинство экспертов говорят о том, что сделка носит технический характер и к кардинальным изменениям не приведет.

Хотя раздаются и другие голоса — японский производитель сбыл с рук акции хронически убыточного предприятия. Напомним, в 2015 году убыток АВТОВАЗа достиг 73,85 млрд руб., и компания запросила помощь у акционеров. При этом Ниссан не раскрывает, сколько он потерял в связи в АВТОВАЗом, однако известно, что убыток Renault составил 620 млн евро.

Нынешний глава АВТОВАЗа Николя Мор выводит предприятие на безубыточность, которой намерен достичь уже к 2018 году, после чего обещает сделать предприятие прибыльным.

Некоторые считают, что эта сделка — сигнал о бедственном положении Ниссана, особенно в России. Об этом судить сложно, но на российском рынке дела у Ниссана действительно не так чтобы очень хороши. За период с января по август рынок в целом вырос на 9,6%, а продажи автомобилей Ниссан — только на 2%. Хотя в августе рост продаж составил 21%.

АВТОВАЗ продолжает потихоньку обновлять модельный ряд и наконец раскрыл цены и комплектации универсалов Lada Vesta SW и Vesta SW Cross, они будут начинаться от 639 900 рублей.

В августе стало известно, что российскому автогиганту помогут бюджетными деньгами: правительство выделит средства на поддержку сокращаемых сотрудников предприятия.

Фото: «За рулем»