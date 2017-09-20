Житель Лесосибирска два месяца просидит дома за «пьяное» вождение

В Красноярском крае решили беспощадно бороться с пьянством за рулем. Регион недавно фигурировал в отчете Генпрокуратуры как один из неблагополучных в сфере безопасности движения и нарушений ПДД.

В зоне особого внимания красноярских гаишников находятся водители, повторно севшие пьяными за руль. Таких в регионе с начала года выявлено более 2,6 тысячи (!) и столько же заведено уголовных дел.

Поскольку пьянство за рулем — это особо тяжкое преступление на дороге, полицейские региона принимают жесткие меры к нарушителям, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю. Полицейские накладывают арест на автомобили, которыми управляли нетрезвые водители, и запрещают ими пользоваться до рассмотрения дел в суде. Так, в сентябре дознаватели Лесосибирска (Красноярский край) наложили арест на автомобиль ВАЗ, принадлежащий 24-летнему местному жителю.

Еще жестче поступают с автовладельцами, которых неоднократно задерживали нетрезвыми за рулем. Сейчас сразу четверым таким водителям грозит мера пресечения в виде домашнего ареста.

Например, 34-летний житель Лесосибирска за месяц дважды был пойман нетрезвым за рулем. Но и это еще не все: ранее его привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление, и он лишен права управлять автомобилем на 2 года. Так как предыдущие наказания на него не подействовали, суд арестовал этого водителя на 2 месяца. Правда, арест ему назначен в «мягкой» форме: мужчина будет находиться дома, ему запрещено общаться с людьми и выходить на улицу без письменного разрешения полиции, за исключением случаев посещения медучреждений. Все время домашнего ареста нарушитель проведет с браслетом на ноге.

В своем отчете Генпрокуратура набросала социальный портрет лиц, которые привлекаются к ответственности за езду подшофе.

Повторно садятся пьяными за руль не только рядовые граждане, но и депутаты. Недавно такой случай был зафиксирован в Калужской области.



Фото: Елена Нагорных/ТАСС