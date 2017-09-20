В Москве начался очередной эксперимент по дополнительному освещению «зебр»

Прошлой зимой столичные власти пытались привлечь дополнительное внимание водителей к пешеходным переходам с помощью светящихся опор, а теперь в ход пошли лампы, освещающие «зебру» сверху.

В качестве экспериментальной площадки для всевозможных дорожных нововведений власти по традиции выбрали Зеленоград, находящийся за МКАДом, но являющийся административным округом Москвы. Здесь еще в феврале прошлого года на пешеходных переходах установили опоры с контурной светодиодной подсветкой, цвет которой меняется в зависимости от текущего сигнала светофора. Теперь же планируется освещать мощными лампами «зебры» сверху, такие лампы появятся в качестве эксперимента на нерегулируемом пешеходном переходе через Савелкинский проезд и на регулируемом переходе, расположенном на пересечении улиц Генерала Алексеева и Николая Злобина, причем во втором случае осветительные лампы будут работать наравне со светящимися опорами. Однако если опоры горят постоянно, то подсветка «зебры» будет включаться только синхронно с зеленым для пешеходов сигналом светофора.

Вот как прокомментировал нововведение руководитель Центра организации дорожного движения Правительства Москвы (ЦОДД) Вадим Юрьев:

«Подсветка пешеходных переходов — дополнительная мера, нацеленная на организацию безопасного и комфортного дорожного движения в темное время суток. Такое решение особенно актуально накануне предстоящего осенне-зимнего периода, когда сокращается световой день. Подсветка позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с невнимательностью автомобилистов при пересечении пешеходного перехода».

После тестирования нового светового оборудования дополнительную подсветку «зебр» могут установить и в других районах Москвы, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

  • В августе в Зеленограде появились первые в Москве «умные» светофоры, которые включают нужный сигнал в зависимости от интенсивности транспортного потока.
  • Власти других стран пытались привлечь внимание водителей к «зебрам» с помощью их оформления в стиле 3D-граффити — эксперименты проводились в Индии и в Киргизии.

Фото: mos.ru

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Комментарии (3)

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Наконец то. Неужели внедрят? В Москве куча неосвещённых улиц с пешеходами одетых в чёрное.

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Экономичнее будет для Страны — по многочисленным просьбам трудящихся, вокруг вся ЕЁ тройную КСП прорыхлить, и при попытках пересечения изнутри — пресекать посредством иногородних заградотрядов.

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В Москве и так достаточно светло, а вот чуть отъехал и привет. (((

Удивило как то в Финляндии, на простой лесной дороге, за полярным кругом, без всяких переходов и населенных пунктов, на опасном повороте стоят мачты освещения.

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