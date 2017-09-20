Шварценеггер представил в Австрии электрический Hummer H1

Зимой легендарный Арни летал на свою историческую родину за эксклюзивным внедорожником Mercedes-Benz G-класса, в который фирма Kreisel Electric установила электрическую силовую установку. Теперь же австрийцы соорудили электромобиль на базе Hummer H1 — одной из любимейших моделей Шварценеггера.

«Зеленый» Hummer H1 австрийская фирма Kreisel Electric построила всего за два месяца, ведь у нее уже накоплен большой опыт по замене двигателей внутреннего сгорания серийных автомобилей на электрическую силовую установку собственной разработки.

Вчера в местечке Райнбах-им-Мюлькрайс на севере Австрии Kreisel Electric открыла свой новый научно-исследовательский центр площадью 7000 квадратных метров, в котором будут трудиться 200 высококлассных специалистов. На торжественную церемонию приехал Федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн и легендарный актер, политик, спортсмен и автолюбитель Арнольд Шварценеггер.

Бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер в компании действующего Федерального канцлера Австрии Кристиана Керна

В январе Kreisel Electric сделала по заказу «терминатора» электрический Гелендваген, а теперь демонстрирует свои возможности по «озеленению» брутальной техники на базе не менее культового внедорожника Hummer H1. «Кувалда» получила силовую установку из двух электромоторов (по одному на каждую ось) совокупной мощностью 360 кВт (490 л.с.). Батарея емкостью 100 кВт·ч обеспечивает 300 км пробега на одной зарядке. Максимальная скорость машины ограничена на уровне 120 км/ч.

Шварценеггер так прокомментировал новинку от своих земляков:

«Прошлой зимой фирма Kreisel Electric электрифицировала мой Гелендваген. А теперь H u mmer. Если она продолжит в том же темпе, то скоро я смогу летать сюда из Лос-Анджелеса на электрическом самолете».

Kreisel Electric не планирует серийно выпускать электрический Hummer H1, тем более что гражданская версия внедорожника-донора снята с производства еще в 2010 году, однако если найдется щедрый заказчик, такой как Арни, то фирма готова пойти ему навстречу и сделать «электричку» по спецзаказу.

Весной этого года американские фирмы Humvee Export и VLF Automotive заявили о намерении возобновить мелкосерийный выпуск гражданской версии армейского внедорожника Hummer H1, но называться он будет по-другому — Humvee C-Series.

Фото: Kreisel Electric