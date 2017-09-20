Дорожники выплатят четверть миллиона за торчащую арматуру

Деньги суд обязал выплатить жительнице Екатеринбурга, машина которой пострадала в аварии.

Ксения Русских ехала зимой на своем Kia Rio в город Туринск. Когда она подъезжала к мосту через реку Туру, ее машину буквально пропорол железный прут, торчащий прямо из дорожного полотна. Поскольку смеркалось, женщина поздно обнаружила препятствие, и арматура успела побить передние и даже задние фары, снести решетку радиатора, исцарапать бампер и багажник, сообщает «Российская газета».

Дама вызвала ГИБДД, инспекторы ей посочувствовали, зафиксировали происшествие и объяснили, что дорогу повредил грейдер, который чистил снег незадолго до аварии. Машина Ксении оказалась первой выехавшей на эту дорогу после «уборки».

Ксения обратилась к юристам, и они предложили дорожникам выплатить ей понесенный ущерб, однако те заявили, что водитель сам виноват в том, что не увидел препятствие.

Тогда вопрос пришлось решать в суде, который и постановил, что в подобных происшествиях на 80% виноваты дорожные службы, и только на 20% — водители. В таких делах решение всегда основывается на пункте 10.1 ПДД РФ, где сказано, что «при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости, вплоть до остановки». Тем не менее суд постановил взыскать с дорожного предприятия в пользу Ксении 256 544 руб.: из них 228 104 руб. составил сам ущерб, остальное — стоимость экспертиз.

Похожий случай был в Саратове. Там страховая компания отсудила у местной администрации деньги, которые выплатили клиенту за ущерб, полученный из-за ямы на дороге.

Происходит подобное не только вдали от столицы, тут свои «погремушки». А автомобилисты уже привыкли, и выживают как могут, попутно повышая свое водительское мастерство, утверждает наш главный редактор.

Фото: Алексей Смышляев/ТАСС