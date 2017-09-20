Беспилотные автомобили будут испытывать в Подмосковье

«Одно из направлений, которыми занимается НАМИ, — это создание полигона для испытаний беспилотных автомобилей и транспортных средств с повышенными интеллектуальными возможностями систем. Полигон создается на базе существующего центра испытаний в городе Дмитрове, его строительство будет завершено к концу этого года», — передает слова Татьяны Романчевой агентство ТАСС.
Здесь будут проходить тестирование беспилотники, автомобили с автономными системами, системами помощи водителю, а также отрабатываться взаимодействие самоуправляемых машин между собой и «умной» инфраструктурой. То есть все новые технологии, которые уже существуют и только будут появляться, начнут тестировать в Дмитрове.
- Полигон для испытания автономных технологий строят и под Калугой. Его планируют использовать в том числе и как гоночную трассу, и для тестирования различных видов дорожных покрытий.
- На базе Центра робототехники МИСиС создают виртуальный полигон, в проект уже инвестировано порядка 150 млн рублей.
Фото: ТАСС