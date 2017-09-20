Беспилотные автомобили будут испытывать в Подмосковье

Произойдет это уже к концу года, сообщила руководитель направления развития интеллектуальных систем НАМИ Татьяна Романчева на международном саммите IoT World Summit в Татарстане.

«Одно из направлений, которыми занимается НАМИ, — это создание полигона для испытаний беспилотных автомобилей и транспортных средств с повышенными интеллектуальными возможностями систем. Полигон создается на базе существующего центра испытаний в городе Дмитрове, его строительство будет завершено к концу этого года», — передает слова Татьяны Романчевой агентство ТАСС.

Здесь будут проходить тестирование беспилотники, автомобили с автономными системами, системами помощи водителю, а также отрабатываться взаимодействие самоуправляемых машин между собой и «умной» инфраструктурой. То есть все новые технологии, которые уже существуют и только будут появляться, начнут тестировать в Дмитрове.

  • Полигон для испытания автономных технологий строят и под Калугой. Его планируют использовать в том числе и как гоночную трассу, и для тестирования различных видов дорожных покрытий.
  • На базе Центра робототехники МИСиС создают виртуальный полигон, в проект уже инвестировано порядка 150 млн рублей.

Фото: ТАСС

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Комментарии (1)

«Здесь будут проходить тестирование беспилотники... отрабатываться взаимодействие самоуправляемых машин между собой и „умной“ инфраструктурой.» Надеюсь это значит, что НАКОНЕЦ-ТО (!!!, умные люди писали об этом ещё лет 20 назад если не больше) до разработчиков дошло, что нет ничего глупее чем пытаться приспособить беспилотные автомобили к дорогам построенным для автомобилей управляемых людьми. С тем же успехом можно создавать робота который будет забивать обычные гвозди обычным молотком.

Дороги для беспилотных автомобилей должны быть свои, отдельные. Радиомаяки вместо знаков, светофоров, указателей и разметки автомобиль-робот распознает с нужного расстояния в любых условиях: днём, ночью, в дождь, туман, снегопад и не надо будет обвешивать его кучей камер и ставить сверхмощный компьютер который будет анализировать «увиденное» этими камерами. Для обмена данными автомобилям тоже не нужны камеры. Вот только от дебилов-пешеходов такие дороги надо будет отгородить проволокой под напряжением.

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