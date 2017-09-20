Hyundai объявила российские цены на вернувшуюся Сонату

Корейская марка Hyundai провела сегодня в Москве презентацию нового поколения бизнес-седана Sonata и объявила о старте его продаж. В салонах дилеров новинка, заменившая на нашем рынке модель i40, будет доступна по цене от 1 245 000 руб.

Спустя пять лет отсутствия на российском рынке бизнес-седан Hyundai Sonata возвращается. Ранее его место в сегменте D у корейцев занимала модель i40, однако было принято вернуть более понятное словесное обозначение. Дизайн обновленного седана седьмого поколения обсуждать подолгу смысла нет — ряд стилистических приемов уже знакомы нам по иным моделям корейцев. Эффектно смотрятся новые фары и задние светодиодные фонари, а также блок ходовых огней и противотуманок в переднем бампере. Быстрее всего опознать модель в потоке будет именно по нему.

В нашей стране новый Hyundai Sonata предлагается только с 6-ступенчатой автоматический коробкой передач, которая передает тягу на передние колеса с 2,0- или 2,4-литрового бензинового мотора на выбор.

В стандартном исполнении Primary обращают на себя внимание шесть подушек безопасности, система помощи при старте на подъеме, складываемые наружные зеркала с обогревом, обычный кондиционер и подогрев передних сидений. За базовую Сонату с вас попросят 1 245 000 руб.

Более оптимальной все же стоит признать следующую комплектацию — Comfort (1 395 000 руб.). В ней уже есть многие интересные функции из необходимого джентльменского набора: полностью светодиодная передняя и задняя оптика, камера заднего вида и датчики парктроника, двухзонный климат-контроль и 17-дюймовые легкосплавные колеса.

Тех, кому этого покажется мало, ожидает более продвинутая версия Style (1 445 000 руб.). В ней вы найдете 8-дюймовый дисплей мультимедиасистемы с поддержкой Android Auto и Google CarPlay, датчик дождя и подогрев руля, водительское кресло с электрорегулировками, бесключевой доступ в салон и пуск двигателя, датчики парковки спереди.

Но и это еще не все. За 1 595 000 руб. доступно исполнение Lifestyle, в котором есть эффектные хромированные наконечники выхлопной системы, комбинированная отделка натуральной и искусственной кожей сидений, подогрев заднего ряда сидений и электронный стояночный тормоз (у версий попроще он ножной).

Наконец, топовой версией является Business. Такая Sonata стоит уже 1 695 000 руб. и включает в себя светодиодные фары с адаптивным освещением поворотов, вентиляцию передних сидений электрорегулировки для переднего пассажирского сиденья, солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей и беспроводную зарядку.

Опциональный пакет High-Tech (100 000 руб.) позволяет расширить функционал Сонаты за счет панорамной крыши, системы мониторинга слепых зон, памяти настроек водительского кресла, шторки на заднем стекле с электроприводом и 18-дюймовых литых дисков.

Для сравнения: Kia Optima предлагается в нашей стране по цене от 1 123 900 руб. (правда, в базовой версии бизнес-седан оснащен 6-ступенчатой механикой), а Toyota Camry — от 1 377 000 руб.

О том, что Hyundai Sonata возвращается в Россию, «За рулем.РФ» сообщал в конце августа .





Фото: Артур Саруханов и Hyundai