Импортные автомобили подорожают в России с 1 января

В проекте бюджета на 2018–2020 годы, одобренном правительством, содержится предложение увеличить утилизационный сбор на автомобили на 15%.

Такое решение, прежде всего, ударит по машинам, которые ввозят из-за рубежа, так как местные автопроизводители получают субсидии из федерального бюджета, которые практически полностью покрывают расходы на утилизационный сбор.

Инициатором повышения утилизационного сбора выступил Минфин, по его подсчетам, благодаря этому шагу бюджет получит дополнительно более 28 млрд руб. С учетом заложенного прогноза по росту автомобильного рынка, по мнению Минфина, общие поступления в бюджет от утилизационного сбора в 2018 году вырастут на 58,4 млрд руб. до 223,4 млрд руб., в 2019 году бюджет должен получить уже 259,8 млрд руб., а в 2020 году — 267,9 млрд руб.

Утилизационный сбор на автомобили был введен в России в 2012 году. Базовые ставки — 20 тыс. руб. для легковых автомобилей и 150 тыс. руб. для грузовиков и автобусов. Изначально, напоминают «Ведомости», утилизационный сбор платился только с ввозимых в Россию автомобилей, а местные производители брали на себя обязательства по утилизации. Однако Евросоюз пригрозил подать в суд на Россию из-за неравенства в доступе на рынок. В итоге сбор пришлось платить всем, но компании, которые производят автомобили в России, стали получать субсидии из федерального бюджета, которые практически полностью покрыли убытки.

В прошлом году утилизационный сбор вырос на 65% из-за ослабления рубля. Как сообщили газете «Ведомости» представители автоконцернов, основная задача повышения утилизационного сбора — защита российского автопрома, так как Россия при вступлении в ВТО взяла на себя обязательства постепенно снижать пошлины на импортируемые автомобили. В сентябре этого года эти пошлины снизились с 23% до 20%, через год упадут до 17%, а в 2019 году дойдут до нижней планки в 15%.

В автомобильных компаниях спокойно отнеслись к возможному повышению утилизационного сбора и считают, что рынок отыграет свое, как только покупатели привыкнут к новым ценам.

Впрочем, повышение утилизационного сбора — вопрос окончательно не решенный. Против этой меры выступает Минэкономразвития. В ведомстве считают размер утилизационного сбора необоснованным и не подкрепленным никакими расчетами.

Импорт автомобилей в Россию постоянно падает: если в 2012 году в Россию было ввезено 982,7 тыс. легковых автомобилей, то в прошлом уже 220,5 тыс. легковушек.

  • Также в бюджете содержатся предложения увеличить акцизы на машины с двигателями мощнее 200 л.с.
  • Окончательно решен вопрос с повышением акциза на топливо: в 2018 он вырастет дважды по 50 коп., в начале года и с 1 июля.

Фото: Mercedes-Benz

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Комментарии (15)

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"...местные автопроизводители получают субсидии из федерального бюджета"

Проще говоря, соей закормят. Итальянскую кухню забудьте.

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0

«Инициатором повышения утилизационного сбора выступил Минфин, по его подсчетам, благодаря этому шагу бюджет получит дополнительно более 28 млрд руб»

Любимое правительство решило выдоить с россиян ещё 28 миллиАРДов рублей.

Пора уже чиновников ....

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0

Проблема не во всех этих сборах, а в том что рубль лежит на дне)))) и всплывать не собирается))))

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+1

Когда читаю про новые поборы вводящиеся в России «почему-то» не верится в новости про рост и вспоминается ещё советское: «Но как на грех, дела в колхозе шли плохо. То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать — хорошо, но с каждым годом всё хуже и хуже.» (с) Владимир Войнович «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина»

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+5
Зимин Влад

Не слышали ещё про систему Меркурий? Наше любимое государство решило обложить сельхозпроизводителей контролем как в алкогольной отрасли. Т.е. с 1 января 2018 они обязаны приобрести необходимое оборудование и подключиться к системе, в которую ежедневно будут вбивать сколько чего произвели. Т.е. сколько молока надоили и т.д. Чтобы было удобней доить народ.

А народ у нас богатый, живёт припеваючи, всё оплатит.

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0
Demitrius

Слышали. Система глючная и толком не работает, ибо ПО разрабатывали чуть ли не ветеринары. Но не контроль главное. Сказали, что нужно 142 миллиарда на то, чтобы ее полностью внедрить. Вот в этом, наверное, весь смысл...

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+3
Громов Сергей

Так финансируют они свои гениальные программы за счёт тех, кого эти программы должны контролировать. За примером далеко ходить не надо: онлайн кассы все покупают себе сами. Это как рабов заставить самим себе цепи клепать с оковами.

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+2
Demitrius

Не слышал, но новость не удивила. Думаю в остальных сферах ситуация не лучше.

В детстве был уверен, что сказка про Чиполлино это просто сказка, а взрослым понял — это было пророчество. Оттуда: «За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Молчаааать! Кроме того, вводится новый налог на осадки: за обыкновенный дождь — сто лир, за проливной дождь — двести лир, с громом и молнией — триста лир. Молчаааать!»

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+5

«В сентябре этого года эти пошлины снизились с 23% до 20%» — пошлины снизились, рубль укрепляется, но при этом цены как росли так и растут. Зашибись экономика с арифметикой...

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+4

А ввоз запчастей для импортных машин вообще запретить! За попытку ввоза: для частных лиц — штраф в пользу АвтоВАЗа в размере стоимости самой дорогой модели LADA и на каторгу! Для организаций: штраф в размере десятикратной стоимости самой дорогой модели LADA. Каторгу заменить немедленной организацией рекламной кампании отечественного автопрома! )))

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+6

И снова ВАЗик поддерживают на госуровне.

Путриоты, вы снова слили?

Не удивлен.

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-2
Каплан Илья

А как можно патриотически относится к вазу если он на 80% французский? Особенно умеляет когда после какого нибудь теста пишут вот, Рено слил вазу

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+2
Сергей

Так уж года три почти как не пишут такого.

У них в какой-то момент методичка сменилась, и они перестали Рено обс.рать — начали даже хвалить: ВАЗики же теперь на 80% Рено, как вы верно заметили.

Хоть у Вралентина спросите: я ему периодически напоминаю, как он всего пару лет назад поносил Рено, а потом резко перестал:) А он кряхтит и изворачивается:)

Все жду, когда французы с корейцами о совместном производстве АКПП, например, договорятся, тогда у путриотов вообще взорвется остаток мозга:)

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0

У меня есть предложение по-лучше:

вводим лакшери утилизацинный сбор от 2,5 млн на люксовые авто и все счастливы.

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+6

Очередная акция для поднятия отечественного автопрома,а он как то плохо шевелится

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+4