Импортные автомобили подорожают в России с 1 января

В проекте бюджета на 2018–2020 годы, одобренном правительством, содержится предложение увеличить утилизационный сбор на автомобили на 15%.

Такое решение, прежде всего, ударит по машинам, которые ввозят из-за рубежа, так как местные автопроизводители получают субсидии из федерального бюджета, которые практически полностью покрывают расходы на утилизационный сбор.

Инициатором повышения утилизационного сбора выступил Минфин, по его подсчетам, благодаря этому шагу бюджет получит дополнительно более 28 млрд руб. С учетом заложенного прогноза по росту автомобильного рынка, по мнению Минфина, общие поступления в бюджет от утилизационного сбора в 2018 году вырастут на 58,4 млрд руб. до 223,4 млрд руб., в 2019 году бюджет должен получить уже 259,8 млрд руб., а в 2020 году — 267,9 млрд руб.

Утилизационный сбор на автомобили был введен в России в 2012 году. Базовые ставки — 20 тыс. руб. для легковых автомобилей и 150 тыс. руб. для грузовиков и автобусов. Изначально, напоминают «Ведомости», утилизационный сбор платился только с ввозимых в Россию автомобилей, а местные производители брали на себя обязательства по утилизации. Однако Евросоюз пригрозил подать в суд на Россию из-за неравенства в доступе на рынок. В итоге сбор пришлось платить всем, но компании, которые производят автомобили в России, стали получать субсидии из федерального бюджета, которые практически полностью покрыли убытки.

В прошлом году утилизационный сбор вырос на 65% из-за ослабления рубля. Как сообщили газете «Ведомости» представители автоконцернов, основная задача повышения утилизационного сбора — защита российского автопрома, так как Россия при вступлении в ВТО взяла на себя обязательства постепенно снижать пошлины на импортируемые автомобили. В сентябре этого года эти пошлины снизились с 23% до 20%, через год упадут до 17%, а в 2019 году дойдут до нижней планки в 15%.

В автомобильных компаниях спокойно отнеслись к возможному повышению утилизационного сбора и считают, что рынок отыграет свое, как только покупатели привыкнут к новым ценам.

Впрочем, повышение утилизационного сбора — вопрос окончательно не решенный. Против этой меры выступает Минэкономразвития. В ведомстве считают размер утилизационного сбора необоснованным и не подкрепленным никакими расчетами.

Импорт автомобилей в Россию постоянно падает: если в 2012 году в Россию было ввезено 982,7 тыс. легковых автомобилей, то в прошлом уже 220,5 тыс. легковушек.

Также в бюджете содержатся предложения увеличить акцизы на машины с двигателями мощнее 200 л.с.

Окончательно решен вопрос с повышением акциза на топливо: в 2018 он вырастет дважды по 50 коп., в начале года и с 1 июля.

Фото: Mercedes-Benz