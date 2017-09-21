Поляки массово едут на Украину за водительскими правами

Особо в этом смысле отличился город Хмельницкий. В самой Польше получить права сложно, а специфика Евросоюза позволяет легко обменять украинские права на польские.

Информация о новой мошеннической схеме появилась в соцсетях Facebook и ВКонтакте. Граждане Польши приезжают в город Хмельницкий делать водительские права, оформляя временную прописку в городе через Государственную миграционную службу. Возник даже своеобразный «туризм» — на Украину за правами. В самой Польше сдать на права настолько сложно, что некоторым приходится делать по десять попыток. На Украине же права, как утверждает некий Роман Синицын, можно купить от 400 долларов, а потом ничего не стоит обменять их на польские, даже пересдавать ничего не надо.

Впрочем, руководитель главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий отрицает такую возможность и в оправдание предоставил статистику, согласно которой с начала года в Хмельницкой области водительские удостоверения получили всего 27 иностранцев и ни одного поляка. Он порекомендовал обращаться в полицию, если станут известны подобные случаи мошенничества.

Впрочем, ему мало кто верит — информация об услуге размещена сразу на нескольких польских сайтах, и расценки указаны. Если заплатить подороже, то можно и не приезжать в страну. Как шутят сами украинцы в соцсетях: «Наша коррупция везде пользуется спросом!»

В России предложили разделить права на любительские и профессиональные. Тем, кто не собирается работать по найму, получить права станет проще, не надо будет заучивать массу лишней информации, полагают в Союзе автошкол.



Паспорта и водительские удостоверения скоро будут выдавать в российских отделениях Сбербанка. Эту услугу крупнейших банк страны готовится оказывать уже с 2019 года.



Фото: Facebook