Поляки массово едут на Украину за водительскими правами

Особо в этом смысле отличился город Хмельницкий. В самой Польше получить права сложно, а специфика Евросоюза позволяет легко обменять украинские права на польские.

Информация о новой мошеннической схеме появилась в соцсетях Facebook и ВКонтакте. Граждане Польши приезжают в город Хмельницкий делать водительские права, оформляя временную прописку в городе через Государственную миграционную службу. Возник даже своеобразный «туризм» — на Украину за правами. В самой Польше сдать на права настолько сложно, что некоторым приходится делать по десять попыток. На Украине же права, как утверждает некий Роман Синицын, можно купить от 400 долларов, а потом ничего не стоит обменять их на польские, даже пересдавать ничего не надо.

Впрочем, руководитель главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий отрицает такую возможность и в оправдание предоставил статистику, согласно которой с начала года в Хмельницкой области водительские удостоверения получили всего 27 иностранцев и ни одного поляка. Он порекомендовал обращаться в полицию, если станут известны подобные случаи мошенничества.

Впрочем, ему мало кто верит — информация об услуге размещена сразу на нескольких польских сайтах, и расценки указаны. Если заплатить подороже, то можно и не приезжать в страну. Как шутят сами украинцы в соцсетях: «Наша коррупция везде пользуется спросом!»

  • В России предложили разделить права на любительские и профессиональные. Тем, кто не собирается работать по найму, получить права станет проще, не надо будет заучивать массу лишней информации, полагают в Союзе автошкол.
  • Паспорта и водительские удостоверения скоро будут выдавать в российских отделениях Сбербанка. Эту услугу крупнейших банк страны готовится оказывать уже с 2019 года.

Поляки массово едут на Украину за водительскими правами

Фото: Facebook

Поляки массово едут на Украину за водительскими правами
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Комментарии (5)

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Чо ржать-то над чужим бардаком? У нас своего — за глаза, ни чуть не хуже. Вот, к примеру — чтоб продлить лицензию на оружие, теперь надо сдать анализ на ВИЧ и флюорографию, по утверждению врачей, ссылающихся на секретный Приказ Минздрава. Сами врачи ржут со словами: «О-да! Это просто пипец как на точный выстрел влияет...а на скорость лодки — так ваще!» Т.е. Придание Росгвардии статуса спецслужбы пробудило таки инициативных даунов и стало причиной массового психоза.

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+6
ghgjgh

Это такая профилактика заболеваний теперь.

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0
Обыватель

Я совсем не против Здоровья нации. Я против Указов и Распоряжений, противоречащих Федеральным Законам.

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0

Это как в СНТ ..по каким-то религиозным (религией может быть даже спорт) причинам отключают на 7 мес свет и замораживают в обоих смыслах любую форму жизни или движения, процессы. Не давая права умному парню — не получают доходы по всем отраслям

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0

Пф, поляки. У нас из Крыма меньше, чем за 10 тысяч рублей, заказывают украинские права, причем выданные задним числом в 12–13 году, чтобы можно было свободно поменять на российские.

Там, за границей, абсолютное беззаконие, и за относительно небольшие деньги можно сделать вообще всё, что душе угодно.

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