"Одноклассники" стали принимать оплату штрафов ГИБДД

В июле услугу оплаты штрафов ГИБДД ввел почтовый сервис Mail.Ru, а теперь она появилась и в социальной сети «Одноклассники», принадлежащей Mail.Ru Group.

«Одноклассники» — пожалуй, самая изолированная и самодостаточная социальная сеть из тех, что имеют большую популярность в России (ежемесячная аудитория на начало года составляла 71 млн человек). Ее пользователи, как правило, очень лояльны и не посещают активно площадки конкурентов, а для аудитории околопенсионного возраста «Одноклассники» зачастую являются единственным окном в безграничный мир интернета — соответственно, им удобно, когда через соцсеть можно решить свои бытовые и финансовые проблемы.

В прошлом году площадка запустила услугу денежных переводов между пользователями, а впоследствии начала разрабатывать совместно с порталом «Госуслуги» сервис, который позволит совершать коммунальные и прочие платежи, не выходя из любимых «Одноклассников». В частности, на этой неделе соцсеть запустила приложение, с помощью которого можно проверить штрафы ГИБДД и оплатить их. Для этого необходимо лишь один раз ввести в нужные поля номер свидетельства о регистрации и государственный номер автомобиля, а оплатить штраф можно с помощью привязанной к аккаунту банковской карты. Приложение доступно как для десктопной версии соцсети, так и для мобильной, работающей под операционными системами iOS и Android.

В августе ГИБДД заявила об успехах системы льготной оплаты штрафов.

В июне Совет при президенте РФ по правам человека предложил по случаю юбилея революции «обнулить» базы данных Федеральной службы судебных приставов по штрафам ГИБДД.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС