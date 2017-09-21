Две модели Лады попали в топ-100 самых популярных авто Европы

Рынок новых легковых автомобилей Старого Света по своей структуре серьезно отличается от российского. Но и здесь за места в лидирующей группе бушуют серьезные страсти.

В 2017 году в первой сотне лидеров продаж на европейском рынке появились лишь два новичка —кроссоверы Toyota C-HR и Audi Q2. Ни тот, ни другой претендовать на первые позиции не могут, потому расстановка в Топ-10 европейского рынка за год практически не изменилась.

Лидером остается Volkswagen Golf, который доминирует на европейском рынке 43-й (!) год подряд. Но за первые восемь месяцев этого года его продажи упали на 9,7% до 356 153 единиц. Впрочем, его позиция все равно находится в безопасности: идущий на втором месте Volkswagen Polo может похвастаться 255 195 проданными автомобилями (-0,8%). Его позиция, кстати, под угрозой: на пятки наступает Renault Clio, продажи которого в январе-августе этого года выросли на 11,3% до 246 813 автомобилей!

Но настоящей звездой стал Volkswagen Tiguan, продажи которого после смены поколений на европейском рынке выросли аж на 61,2% до 175 939 автомобилей, говорится в отчете аналитического агентства focus2move. Сейчас кроссовер находится на шестой строчке популярности, за год переместившись туда с 27-го места. Не исключено, что до конца года ему удастся войти в пятерку лучших, обойдя Ford Fiesta, популярность которой падает. За 8 месяцев этого года компакт от «голубого овала» разошелся тиражом в 188 777 экземпляров, что 7,3% меньше, чем годом ранее.

В Топ-100 в рейтинге focus2move есть и российские модели: это Лада Гранта (64-е место, 59 424 автомобиля), которая за год потеряла пять позиций, и Лада Веста (76-е место, 48 378 автомобилей), которая по итогам продаж за январь-август находилась на 103-м месте.

Конечно, необходимо помнить, что в понятие «европейский рынок» аналитики агентства включают не только страны ЕС, но и Россию, Турцию, Украину, Белоруссию и другие страны, которые в официальной статистике европейской ассоциации ACEA не учитываются.

Самые популярные модели на европейском рынке за 8 месяцев 2017 г.

Место

Модель

Продажи, шт

К прошлому году, %

1

VW Golf

356 153

—9,7

2

VW Polo

255 195

—0,8%

3

Renault Clio

246 813

+11,3

4

Nissan Qashqai

189 822

+7,1

5

Ford Fiesta

188 777

—7,3

6

VW Tiguan

175 939

+61,2

7

Skoda Octavia

174 189

—2

8

Opel Astra

172 484

+2,1

9

Opel Corsa

171 682

—8,4

10

Ford Focus

169 570

+5,5

64

Lada Granta

59 424

—0,2

76

Lada Vesta

48 378

+45,6

  • Позиции Лады Весты в рейтинге могут улучшиться после начала продаж универсала. Эту машину очень ждут в России, да и в Европе с таким типом кузова автомобили пользуются высоким спросом.
  • Как и в Европе, в России обычные легковушки постепенно вымещаются кроссоверами. Аналитики назвали самые популярные кроссоверы на нашем рынке в августе этого года.

Фото: ACEA

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Комментарии (2)

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А если без России?

Из проданный «в Европе» 59424 Грант в России продано 58604, из 48378 Вест в России продано 47780. Оставшиеся, скорее всего, проданы в Белоруссии.

Вот так ВАЗ «рвёт» европейский рынок. :D

По серьёзному, давайте будем отделять мух от котлет. Российский рынок не европейский. По структуре, предпочтениям и финансовым возможностям покупателей он ближе к бедным азиатским и, в лучшем случае, его стоит брать отдельно, но никак не вместе с авторынками развитых стран Европы.

Пишете о Европе, так и давайте статистику ACEA пусть даже она не понравится премьеру с его писанной торбой «экспорт автомобилей».

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+5

Вот главная фраза всего текста:



«Конечно, необходимо помнить, что в понятие „европейский рынок“ аналитики агентства включают не только страны ЕС, но и Россию, Турцию, Украину, Белоруссию и другие страны, которые в официальной статистике европейской ассоциации ACEA не учитываются».



Что переводится на русский примерно так:



«А также в области балета мы впереди планеты всей».

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-5