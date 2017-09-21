Две модели Лады попали в топ-100 самых популярных авто Европы

В 2017 году в первой сотне лидеров продаж на европейском рынке появились лишь два новичка —кроссоверы Toyota C-HR и Audi Q2. Ни тот, ни другой претендовать на первые позиции не могут, потому расстановка в Топ-10 европейского рынка за год практически не изменилась.
Лидером остается Volkswagen Golf, который доминирует на европейском рынке 43-й (!) год подряд. Но за первые восемь месяцев этого года его продажи упали на 9,7% до 356 153 единиц. Впрочем, его позиция все равно находится в безопасности: идущий на втором месте Volkswagen Polo может похвастаться 255 195 проданными автомобилями (-0,8%). Его позиция, кстати, под угрозой: на пятки наступает Renault Clio, продажи которого в январе-августе этого года выросли на 11,3% до 246 813 автомобилей!
Но настоящей звездой стал Volkswagen Tiguan, продажи которого после смены поколений на европейском рынке выросли аж на 61,2% до 175 939 автомобилей, говорится в отчете аналитического агентства focus2move. Сейчас кроссовер находится на шестой строчке популярности, за год переместившись туда с 27-го места. Не исключено, что до конца года ему удастся войти в пятерку лучших, обойдя Ford Fiesta, популярность которой падает. За 8 месяцев этого года компакт от «голубого овала» разошелся тиражом в 188 777 экземпляров, что 7,3% меньше, чем годом ранее.
В Топ-100 в рейтинге focus2move есть и российские модели: это Лада Гранта (64-е место, 59 424 автомобиля), которая за год потеряла пять позиций, и Лада Веста (76-е место, 48 378 автомобилей), которая по итогам продаж за январь-август находилась на 103-м месте.
Конечно, необходимо помнить, что в понятие «европейский рынок» аналитики агентства включают не только страны ЕС, но и Россию, Турцию, Украину, Белоруссию и другие страны, которые в официальной статистике европейской ассоциации ACEA не учитываются.
Самые популярные модели на европейском рынке за 8 месяцев 2017 г.
|
Место
|
Модель
|
Продажи, шт
|
К прошлому году, %
|
1
|
VW Golf
|
356 153
|
—9,7
|
2
|
VW Polo
|
255 195
|
—0,8%
|
3
|
Renault Clio
|
246 813
|
+11,3
|
4
|
Nissan Qashqai
|
189 822
|
+7,1
|
5
|
Ford Fiesta
|
188 777
|
—7,3
|
6
|
VW Tiguan
|
175 939
|
+61,2
|
7
|
Skoda Octavia
|
174 189
|
—2
|
8
|
Opel Astra
|
172 484
|
+2,1
|
9
|
Opel Corsa
|
171 682
|
—8,4
|
10
|
Ford Focus
|
169 570
|
+5,5
|
…
|
64
|
Lada Granta
|
59 424
|
—0,2
|
…
|
76
|
Lada Vesta
|
48 378
|
+45,6
- Позиции Лады Весты в рейтинге могут улучшиться после начала продаж универсала. Эту машину очень ждут в России, да и в Европе с таким типом кузова автомобили пользуются высоким спросом.
- Как и в Европе, в России обычные легковушки постепенно вымещаются кроссоверами. Аналитики назвали самые популярные кроссоверы на нашем рынке в августе этого года.
Фото: ACEA