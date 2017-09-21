Две модели Лады попали в топ-100 самых популярных авто Европы

Рынок новых легковых автомобилей Старого Света по своей структуре серьезно отличается от российского. Но и здесь за места в лидирующей группе бушуют серьезные страсти.

В 2017 году в первой сотне лидеров продаж на европейском рынке появились лишь два новичка —кроссоверы Toyota C-HR и Audi Q2. Ни тот, ни другой претендовать на первые позиции не могут, потому расстановка в Топ-10 европейского рынка за год практически не изменилась.

Лидером остается Volkswagen Golf, который доминирует на европейском рынке 43-й (!) год подряд. Но за первые восемь месяцев этого года его продажи упали на 9,7% до 356 153 единиц. Впрочем, его позиция все равно находится в безопасности: идущий на втором месте Volkswagen Polo может похвастаться 255 195 проданными автомобилями (-0,8%). Его позиция, кстати, под угрозой: на пятки наступает Renault Clio, продажи которого в январе-августе этого года выросли на 11,3% до 246 813 автомобилей!

Но настоящей звездой стал Volkswagen Tiguan, продажи которого после смены поколений на европейском рынке выросли аж на 61,2% до 175 939 автомобилей, говорится в отчете аналитического агентства focus2move. Сейчас кроссовер находится на шестой строчке популярности, за год переместившись туда с 27-го места. Не исключено, что до конца года ему удастся войти в пятерку лучших, обойдя Ford Fiesta, популярность которой падает. За 8 месяцев этого года компакт от «голубого овала» разошелся тиражом в 188 777 экземпляров, что 7,3% меньше, чем годом ранее.

В Топ-100 в рейтинге focus2move есть и российские модели: это Лада Гранта (64-е место, 59 424 автомобиля), которая за год потеряла пять позиций, и Лада Веста (76-е место, 48 378 автомобилей), которая по итогам продаж за январь-август находилась на 103-м месте.

Конечно, необходимо помнить, что в понятие «европейский рынок» аналитики агентства включают не только страны ЕС, но и Россию, Турцию, Украину, Белоруссию и другие страны, которые в официальной статистике европейской ассоциации ACEA не учитываются.

Самые популярные модели на европейском рынке за 8 месяцев 2017 г.





Место Модель Продажи, шт К прошлому году, % 1 VW Golf 356 153 —9,7 2 VW Polo 255 195 —0,8% 3 Renault Clio 246 813 +11,3 4 Nissan Qashqai 189 822 +7,1 5 Ford Fiesta 188 777 —7,3 6 VW Tiguan 175 939 +61,2 7 Skoda Octavia 174 189 —2 8 Opel Astra 172 484 +2,1 9 Opel Corsa 171 682 —8,4 10 Ford Focus 169 570 +5,5 … 64 Lada Granta 59 424 —0,2 … 76 Lada Vesta 48 378 +45,6

Позиции Лады Весты в рейтинге могут улучшиться после начала продаж универсала. Эту машину очень ждут в России, да и в Европе с таким типом кузова автомобили пользуются высоким спросом.

Как и в Европе, в России обычные легковушки постепенно вымещаются кроссоверами. Аналитики назвали самые популярные кроссоверы на нашем рынке в августе этого года.

Фото: ACEA