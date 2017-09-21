Столичные водители парконов в пятницу работают «на своих двоих»

Завтра 40 водителей парконов станут пешими инспекторами, сообщили в ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

22 сентября столичные водители не останутся «без внимания» администрации московского парковочного пространства. Водители парконов собираются поддержать Всемирный день без автомобиля, который празднуют завтра, и откажутся от транспортных средств, но на работу все же выйдут и будут фиксировать нарушения ПДД как пешие инспекторы. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в ЦОДД.

Для этого на планшеты водителей парконов установят приложение «Помощник Москвы». Посредством этой программы можно передавать информацию о нарушениях правил парковки, в том числе о неоплаченной парковке, автомобилях, припаркованных под знаками «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена», остановке или стоянке на пешеходном переходе и т. д.

Столичным автомобилистам напоминают, что 22 сентября стоит отказаться от использования личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт, велосипед или просто передвигаться пешком.

В настоящее время по улицам Москвы ездят 375 автомобилей-парконов, оснащенных системой фотовидеофиксации правонарушений «ПаркРайт». Они фиксируют нарушения на 1,8 тыс. столичных улиц.

В столице ограничивают количество мест для парковки на дорогах, машины нарушителей отправляют на штрафстоянки, но спасут ли эти усилия городских властей от пробок? В этом сомневается наш автор.

Один столичный активист недавно подсчитал, что московские платные парковки принесли городу денег меньше, чем было потрачено на их организацию.



Фото: пресс-служба мэрии Москвы