«Неудобный поворот»: власти Москвы сделают новый выезд на Ленинский проспект с Садового

После закрытия разворота с внутренней стороны Садового кольца на Ленинский проспект в этом районе практически полностью застопорилось движение. Московские власти обещают, что в скором времени выехать на Ленинский проспект с Садового станет проще.

Новый выезд будет находиться перед туннелем под Калужской площадью. Автомобилистам надо будет уйти на Житную улицу, затем по Мытной добраться до проезда Апакова и там уже на светофоре повернуть на Ленинский проспект в сторону области.

Сейчас подходят к концу подготовительные работы на Житной и Мытной улицах, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Затем в проезде Апакова поменяют разметку: на пересечении с Мытной улицей будет по четыре полосы движения в каждую сторону. Финальной частью работ станет установка и пусконаладка нового светофора.

В ЦОДД говорят, что новый выезд позволит добраться с внутренней стороны Садового кольца до Ленинского проспекта даже в час пик за 5–10 минут.

По оценке ЦОДД Москвы время, которое затратят водители при съезде с внутренней стороны Садового кольца на Ленинский проспект по новому маршруту, не превысит 5–10 минут в час пик

Пока же всем желающим попасть на Ленинский проспект с внутренней стороны по-прежнему приходится пересекать Крымский мост и разворачиваться в районе Зубовской площади. Это привело к гигантским пробкам, которые не исчезают даже ночью. При этом старый поворот-разворот с внутренней стороны Садового власти Москвы открывать не собираются: там оставили только съезд к Центральному дому художника.

Несмотря на реконструкцию, изначально старый съезд был открыт, правда, из-за сужения проезжей части на него приходилось попадать в несколько приемов. После многочисленных жалоб власти города… закрыли его.

Масштабные работы по ремонту и реконструкции московских улиц вызвали бурю негодований со стороны водителей. В том числе из-за перекрытий движения для укладки нового асфальта.

Фото: пресс-служба Правительства Москвы