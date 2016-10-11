Неуместные понты: шестиколесный Brabus выдворили из Монако

Княжество Монако — главная европейская ярмарка тщеславия. Показать себя сюда приезжают богатеи со всего мира, однако не все выбирают для этого подобающее транспортное средство.

Mercedes-Benz G-класса
Mercedes-Benz G-класса

Mercedes-Benz > G-класса

Brabus B63S-700 6×6
Brabus B63S-700 6×6

Если в порту княжества можно увидеть безумного размера яхты, сто́ящие сотни миллионов долларов, то больших машин в Монако немного — здесь тесно даже на Тойоте Камри. Чтобы у дорогого отеля в Монте-Карло или легендарного казино вас приняли за своего, лучше всего приезжать сюда на каком-нибудь изящном раритетном Ferrari (в идеале — первом GTO стоимостью более 50 млн долларов), а большим внедорожникам и прочим «членовозам», уместным в Лас-Вегасе, здесь просто не развернуться.

Заснятая на видео арабская семья, видимо, негласных правил Монако не знала или не желала соблюдать: она вкатилась в княжество на трехосном внедорожнике Brabus B63S-700 6×6. Машина, что и говорить, замечательная — для лихих заездов по пустыне, но уж точно не для улочек Монте-Карло. Восточные гости сначала попытались припарковаться у отеля Fairmont, но охранник сказал им, что машина у них слишком большая и здесь для нее мест нет. Затем 700-сильный Brabus, грозно потрескивая выхлопом, сделал кружок по площади Казино и тоже не нашел, где приткнуться. Потолкавшись по соседним улицам и не найдя там пристанища, арабы, видимо, обиделись и уехали из Монако.

Brabus B63S-700 6×6 сделан на базе уникального шестиколесного внедорожника Mercedes-Benz G63 AMG 6×6, выпущенного тиражом порядка ста экземпляров. Знаменитая тюнинговая фирма из Ботропа увеличила мощность стокового 5,5-литрового V8 с 544 до 700 л.с. и снабдила автомобиль уникальной отделкой ручной работы. Стоимость, понятное дело, космическая, но деньгами в Монако давно никого не удивишь.

  • В этом месяце фирма Brabus представила на автосалоне во Франкфурте самую мощную в мире версию Гелендвагена, снабженную 900-сильным 12-цилидровым двигателем. Цена — 666 тысяч евро.
  • Обзор самых крутых Гелендвагенов  — по ссылке.
  • С другими материалами рубрики «Курьезы» можно ознакомиться здесь.

Фото: Brabus

Видео: YouTube

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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (1)

Mercedes-Benz 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Не достоинств.

Недостатки:

Все ломается . А стоимость?

Комментарий:

Купите себе БТР-82 и не морочте никому голову...

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Комментарии (4)

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К чему всё это? Он четыре колеса — еле-еле душа в теле волочит, а тут целых шесть. Долго не протянет, дух испустит. Издевательство над животным. Партия зелёных проморгала.

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0

Увольте своего редактора дебильных заголовков. Задрали уже тупой желтизной и идиотскими «сенсациями». Не автомобильный журнал, а бульварная газетенка районного масштаба...

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+4
Слава

Слава, значит у Вас был свой заголовок ?! Как бы он звучал ?

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0
Александр П

А причем тут мой заголовок?

Считаете, что это: «шестиколесный Brabus выдворили из Монако» равно вот этому: «Потолкавшись по соседним улицам и не найдя там пристанища, арабы, видимо, обиделись и уехали из Монако»?

«Арабы видимо обиделись», а может и не обиделись — это всё домыслы автора, но в заголовке он пишет, что их именно «выдворили из Монако», хотя по факту получается, что никто их не выдворял и они сами уехали, а может и не уехали, а может они вообще просто мимо проезжали.

И ладно бы это был единичный случай, но нет, в последнее время в ЗР это система, большинство заголовков сляпана по замым желтушным канонам.

Я конечно понимаю, бизнес и ничего личного, надо же завлекать посетителей сайта, чтобы они активнее тыкали в заголовки. Но такой подачей материала журнал прежде всего выказывает крайнее неуважение к своим постоянным читателям. Впрочем подозреваю, что редакции эти читатели до лампочки, главное чтобы чатик исправно функционировал и [у нас не ругаются] лилось в камментах под статьями и побольше...

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+5