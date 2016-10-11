Неуместные понты: шестиколесный Brabus выдворили из Монако

Княжество Монако — главная европейская ярмарка тщеславия. Показать себя сюда приезжают богатеи со всего мира, однако не все выбирают для этого подобающее транспортное средство.

Brabus B63S-700 6×6

Если в порту княжества можно увидеть безумного размера яхты, сто́ящие сотни миллионов долларов, то больших машин в Монако немного — здесь тесно даже на Тойоте Камри. Чтобы у дорогого отеля в Монте-Карло или легендарного казино вас приняли за своего, лучше всего приезжать сюда на каком-нибудь изящном раритетном Ferrari (в идеале — первом GTO стоимостью более 50 млн долларов), а большим внедорожникам и прочим «членовозам», уместным в Лас-Вегасе, здесь просто не развернуться.

Заснятая на видео арабская семья, видимо, негласных правил Монако не знала или не желала соблюдать: она вкатилась в княжество на трехосном внедорожнике Brabus B63S-700 6×6. Машина, что и говорить, замечательная — для лихих заездов по пустыне, но уж точно не для улочек Монте-Карло. Восточные гости сначала попытались припарковаться у отеля Fairmont, но охранник сказал им, что машина у них слишком большая и здесь для нее мест нет. Затем 700-сильный Brabus, грозно потрескивая выхлопом, сделал кружок по площади Казино и тоже не нашел, где приткнуться. Потолкавшись по соседним улицам и не найдя там пристанища, арабы, видимо, обиделись и уехали из Монако.

Brabus B63S-700 6×6 сделан на базе уникального шестиколесного внедорожника Mercedes-Benz G63 AMG 6×6, выпущенного тиражом порядка ста экземпляров. Знаменитая тюнинговая фирма из Ботропа увеличила мощность стокового 5,5-литрового V8 с 544 до 700 л.с. и снабдила автомобиль уникальной отделкой ручной работы. Стоимость, понятное дело, космическая, но деньгами в Монако давно никого не удивишь.

В этом месяце фирма Brabus представила на автосалоне во Франкфурте самую мощную в мире версию Гелендвагена, снабженную 900-сильным 12-цилидровым двигателем. Цена — 666 тысяч евро.

Обзор самых крутых Гелендвагенов — по ссылке.

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Фото: Brabus

Видео: YouTube