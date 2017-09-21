Британского велосипедиста осудили за нарушение закона 1872 года

Помимо условного срока заключения 53-летний гражданин еще и заплатит штраф. Правда, размер штрафа значителен только по меркам XIX века.

Эндрю Уолн из Колны (графство Ланкашир, северо-западная Англия), провел ночь под стражей после того, как его остановила женщина-полицейский, обвинив в том, что он в нетрезвом виде повредил чужое имущество. События развивались следующим образом: 18 июля примерно в шесть часов вечера Эндрю катил свой велосипед по тротуару, а сам шел рядом. До этого он выпил пинту пива, чувствовал себя несколько неустойчиво и решил пройтись до дома пешком, сообщает британское издание Pendle Today.

Однако бдительные граждане вызвали полицию, заявив, что его велосипед врезался в припаркованный у обочины Vauxhall Astra, впрочем, сам велосипедист это категорически отрицал.

Женщина-полицейский позже свидетельствовала в суде, что когда она спросила, как зовут велосипедиста, мужчина не смог вспомнить. Офицер заявила, что тот был сильно пьян, от него разило алкоголем, но он попытался выхватить свой велосипед, чтобы продолжить движение, и ей пришлось надеть на смутьяна наручники.

Позже к нему был применен Закон о лицензировании 1872 года, согласно которому велосипед считается повозкой. Согласно этому закону, который до сих пор еще действует (!) в Британии, употребив алкоголь, нельзя управлять никакой повозкой, транспортным средством с паровым двигателем, лошадью и другими животными.

Защитница Уолна отметила, что очень ему сочувствует, но парадокс в том, что его действия и в самом деле подпадают под этот закон — ведь он вез велосипед после того, как выпил пиво.

«Эндрю не ощущал себя пьяным, но и не чувствовал себя способным ехать на велосипеде, поэтому он шел рядом с ним, ведь путь до дома занимает меньше пяти минут. При этом ни в какой автомобиль он не врезался».

Однако с ней не согласился владелец автомобиля, заявивший, что велосипедист все же нанес ущерб транспортному средству.

В результате велосипедист был осужден на три месяца условно, его также обязали выплатить штраф в размере 20 фунтов. Причем судья, вынося приговор, подчеркнула, что по данной статье это наказание является минимальным.

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Фото: DPA/TASS