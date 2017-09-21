Volvo XC40: теперь про него известно все!

На специальном мероприятии в Милане Volvo представила свой первый компактный кроссовер XC40, который будет бороться на рынке с BMW X1 и Audi Q3.

Volvo XC40

Кроссовер XC40 стал первой моделью компании, построенной на новой платформе CMA (Compact Modular Architecture). Машина длиной 4225 мм имеет большую колесную базу в 2702 мм. Для шведской компании новая модель крайне важна — сегмент компактных премиальных кроссоверов растет во всем мире и особенно в Европе.

В Volvo говорят, что XC40 стал самой практичной и, одновременно, самой стильной моделью компании за последние годы. Действительно, машина практически не отличается от прошлогоднего концепта 40.1: разница в деталях вроде обычных дверных ручек и привычных зеркал заднего вида вместо камер.

Volvo XC40

Над дизайном машины работал молодой британский стилист Ян Кеттл, который постарался придать машине максимально молодежный облик, сохранив основные достоинства Volvo. Несмотря на то, что XC40 всего на 3 мм ниже XC60, благодаря двухцветной окраске кузова, коротким свесам, затемненным задним стойкам и резко поднимающейся к задней части линии крыши машина выглядит очень динамично. Естественно, передняя часть машины выполнена в единой с другими моделями стилистике: с дневным ходовыми огнями «молот Тора», большой радиаторной решеткой и бампером с угловатыми воздухозаборниками.

Volvo XC40

Интерьер кроссовера создан по образу и подобию старших «братьев», XC60 и XC90. В центре внимания здесь большой 9-дюймовый вертикально ориентированный экран информационно-развлекательной системы, дефлекторы системы вентиляции вертикальные, приборная панель — виртуальная на базе широкоформатного экрана. Для того чтобы найти дополнительные места в карманах дверей, из них убрали динамики, Volvo XC40 стал первым автомобилем с сабвуфером, интегрированным в переднюю панель.

В Volvo обещают приличный запас пространства для ног, причем как спереди, так и у заднего сиденья. Впрочем, рослые задние пассажиры могут испытывать некоторый дискомфорт из-за небольшой площади остекления. Объем багажника в 460 л вполне стандартный для автомобилей этого класса.

Volvo XC40

Дабы подчеркнуть премиальность кроссовера, в отделке интерьера XC40 широко используются натуральные материалы, включая необычные — например, войлок.

Volvo XC40 под завязку напичкан самыми современными электронными системами: шведы амбициозно заявляют, что их новинка станет самой безопасной в премиум-сегменте в своем классе. Здесь и новая версия комплекса City Safety, и активный круиз-контроль, системы удержания в полосе и многое другое. Получил Volvo XC40 и полуавтономную систему вождения: она способна сохранять расстояние до впереди идущего автомобиля и удерживать машину в полосе на скоростных шоссе и в городских пробках.

Volvo XC40

На первом этапе Volvo XC40 получит 2-литровые 4-цилиндровые бензиновые и дизельные двигатели семейства Drive-E: мощность дизеля составит 190 л.с., а бензинового мотора Т5 — 245 л.с. В Европе оба силовых агрегата могут оснащаться как механической коробкой передач, так и автоматом.

На некоторых рынках для Volvo XC40 будет доступен сервис Care by Volvo. В компании говорят, что он позволит сделать обладание автомобилем таким же доступным, как и смартфоном. Оформив подписку на абонентский сервис (подобный аренде автомобиля), покупатель может уехать и ни о чем не думать в течение 24 месяцев, по истечении которых может обменять машину на новую.

Volvo XC40

Причем сервис включает в себя консьерж-услуги, такие как заправка, мойка и чистка салона, сервисное обслуживание или доставка товаров в автомобиль. Изначально сервис Care by Volvo будет доступен покупателям нового Volvo XC40 в Швеции, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Норвегии, Польше и в Соединенных Штатах. На других рынках услуга появится позже.

Производство кроссоверов стартует в ноябре этого года. На российском рынке он появится в следующем году, цены и комплектации будут объявлены ближе к старту продаж.

По словам представителей Volvo, XC40 стал самой экспрессивной моделью за всю историю компании.

В Volvo хотят создать и еще более компактный кроссовер, который, предположительно, получит индекс XC20.

Фото: Volvo