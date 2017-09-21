Mitsubishi отзывает в России почти 90 тысяч кроссоверов ASX

Отзыву подлежат автомобили, проданные в нашей стране официальными дилерами в период с июля 2010 года по январь 2016 года. На них необходимо проверить электропривод передних дворников.

Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX

Mitsubishi > ASX

Едва ли не половина отзывных кампаний, объявленных за последнее время автопроизводителями в России, связаны с дефектными подушками безопасности Takata (Mitsubishi в прошлом году отзывала из-за них Лансеры), но этот отзыв, к счастью, далеко не такой критичный: обнаруженный в кроссоверах ASX дефект жизням водителя и пассажиров не угрожает. Вот как он описан на сайте Росстандарта:

«Причиной отзыва является возможное попадание воды с лобового стекла и накладки лобового стекла на внутренние элементы мотора стеклоочистителя. Это может вызвать коррозию внутренних элементов, в худшем случае может привести к неисправности мотора стеклоочистителя».

Всего под отзыв попали 89 406 кроссоверов, список их VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. Механики авторизированных сервисных центров проверят привод передних стеклоочистителей и при необходимости заменят дефектный моторчик на узел надлежащего качества.

  • В августе в России стартовали продажи обновленного кроссовера ASX — модель вернулась на наш рынок после почти двухлетнего перерыва.
  • В 2014 году Mitsubishi отзывала в России кроссоверы ASX из-за проблем с тормозами.
  • С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.

Фото: Mitsubishi

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Отзывы о Mitsubishi ASX (2)

Mitsubishi 2010 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Действительно надёжно. Прост в обслуживании своими руками. Не дорогие запчасти и расходники.

Недостатки:

Скупая комплектация. Нет дизеля, хотя для Европы есть. Хотелось бы полный привод на ручке и дизель.

Комментарий:

Накатал более 120000 км и мне есть, что сказать. Авто нравиться если от него не требовать люксового качества. За всё время ни чего не ломалось. Заменил только стойки на более жёсткие, но это моя хотелка. Классный мотор 1600. Вроде 117 л. с., но везёт хорошо и расход в среднем не более 7,5 литров ...

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