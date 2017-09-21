Mitsubishi отзывает в России почти 90 тысяч кроссоверов ASX

Отзыву подлежат автомобили, проданные в нашей стране официальными дилерами в период с июля 2010 года по январь 2016 года. На них необходимо проверить электропривод передних дворников.

Едва ли не половина отзывных кампаний, объявленных за последнее время автопроизводителями в России, связаны с дефектными подушками безопасности Takata (Mitsubishi в прошлом году отзывала из-за них Лансеры), но этот отзыв, к счастью, далеко не такой критичный: обнаруженный в кроссоверах ASX дефект жизням водителя и пассажиров не угрожает. Вот как он описан на сайте Росстандарта:

«Причиной отзыва является возможное попадание воды с лобового стекла и накладки лобового стекла на внутренние элементы мотора стеклоочистителя. Это может вызвать коррозию внутренних элементов, в худшем случае может привести к неисправности мотора стеклоочистителя».

Всего под отзыв попали 89 406 кроссоверов, список их VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. Механики авторизированных сервисных центров проверят привод передних стеклоочистителей и при необходимости заменят дефектный моторчик на узел надлежащего качества.

В августе в России стартовали продажи обновленного кроссовера ASX — модель вернулась на наш рынок после почти двухлетнего перерыва.

В 2014 году Mitsubishi отзывала в России кроссоверы ASX из-за проблем с тормозами.

С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.

Фото: Mitsubishi