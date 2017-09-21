Владимиру Путину показали беспилотник «Яндекса»

Сегодня президент России Владимир Путин посетил офис «Яндекса», где его познакомили с основными сервисами компании и, в частности, с прототипом беспилотного автомобиля.

До прихода президента за рулем автономного транспортного средства сидел мужчина, но к появлению российского лидера автомобиль действительно остался без пилота. Путин понаблюдал, как автомобиль проехал по внутреннему дворику «Яндекся», и поблагодарил сотрудников за демонстрацию.

К приезду президента в компании тщательно готовились, два дня назад наш редактор наблюдал, как проходят эти тренировки. Тогда еще все было не вполне гладко, однако к приезду президента все удалось наладить.

Беспилотником «Яндекса» можно управлять с помощью программного обеспечения, произведенного компанией. Транспортное средство построено на базе Toyota Prius, работа над ним ведется с прошлого года.

Фото: Дмитрий Смирнов/Twitter

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Комментарии (5)

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«Путин понаблюдал, как автомобиль проехал по внутреннему дворику „Яндекся“, и поблагодарил сотрудников за демонстрацию.»

А вот что пишет «КП»: «Белый автомобиль аккуратно тронулся, завернул за угол и там остановился. Было не совсем понятно — так и было задумано или он сбился с программы.» Очень скромный результат, учитывая что «К приезду президента в компании тщательно готовились, два дня назад наш редактор наблюдал, как проходят эти тренировки. Тогда еще все было не вполне гладко, однако к приезду президента все удалось наладить.» Это считается «наладить»? И со своим «машинным интеллектом „Алиса“ яндексовцы в лужу сели, когда эта „Алиса“ на вопрос „Кто президент России?“ ответила: „Гражданин Российской федерации, достигший 35 лет“ )))

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0

Президент РФ Владимир Путин приехал в московский офис интернет-холдинга «Яндекс», чтобы поздравить компанию с 20-летием.



Как сообщает The Bell, ссылаясь на источники, администрация российского президента рекомендовала сотрудникам «Яндекса» не наряжаться на встречу. Также в той части бизнес-центра, куда приехал Путин, ввели вход по паспортам. Этим занималась ФСО.



В последние полчаса перед приездом Путина сотрудникам запретили вставать с мест, вплоть до запрета на посещение туалета, рассказал источник «Медузы» в компании. По его словам, в офисе очень много недовольных. По словам собеседника издания, официально сотрудникам даже разрешили не приходить на работу вообще.



Как минимум одного сотрудника компании — Алексея Сокирко — не пустили на работу, поскольку он находится в неком «черном списке». 16 сентября Сокирко, который, судя по фейсбуку, не раз участвовал в оппозиционных акциях, писал, что если увидит Путина в офисе, плюнет ему в лицо.

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+2
Константин

Вы полагаете в других местах приема первых лиц все проходит как-то иначе? Это абсолютно нормально.

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0
Константин

И в чем смысл этого коммента!? В крупных странах везде такие меры безопасности. Даже в Украине, где якобы должна процветать любовь всеобщая после революции, оцепляют целые кварталы по приезду президента в школу.

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+1
кккг Артем

Так что вы заерзали то? Все в порядке вещей. Народ очень «Ку» президента. Об этом и написали. Охраняютс от народа.

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