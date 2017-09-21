Владимиру Путину показали беспилотник «Яндекса»

До прихода президента за рулем автономного транспортного средства сидел мужчина, но к появлению российского лидера автомобиль действительно остался без пилота. Путин понаблюдал, как автомобиль проехал по внутреннему дворику «Яндекся», и поблагодарил сотрудников за демонстрацию.
К приезду президента в компании тщательно готовились, два дня назад наш редактор наблюдал, как проходят эти тренировки. Тогда еще все было не вполне гладко, однако к приезду президента все удалось наладить.
Беспилотником «Яндекса» можно управлять с помощью программного обеспечения, произведенного компанией. Транспортное средство построено на базе Toyota Prius, работа над ним ведется с прошлого года.
- В компании «Яндекс» рассчитывают, что Yandex.Taxi через некоторое время сможет обходиться без участия водителя. Испытания беспилотника на дорогах общего пользования планируют начать уже в 2018 году.
- Напомним, американская компания Google объявила об отказе от производства собственного автономного автомобиля, разработку которого вела почти шесть лет. Оказалось, что торговля готовыми программными решениями куда выгоднее, чем производство беспилотников, к тому же у Google в этой области совершенно нет опыта.
Фото: Дмитрий Смирнов/Twitter