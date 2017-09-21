Владимиру Путину показали беспилотник «Яндекса»

Сегодня президент России Владимир Путин посетил офис «Яндекса», где его познакомили с основными сервисами компании и, в частности, с прототипом беспилотного автомобиля.

До прихода президента за рулем автономного транспортного средства сидел мужчина, но к появлению российского лидера автомобиль действительно остался без пилота. Путин понаблюдал, как автомобиль проехал по внутреннему дворику «Яндекся», и поблагодарил сотрудников за демонстрацию.

К приезду президента в компании тщательно готовились, два дня назад наш редактор наблюдал, как проходят эти тренировки. Тогда еще все было не вполне гладко, однако к приезду президента все удалось наладить.

Беспилотником «Яндекса» можно управлять с помощью программного обеспечения, произведенного компанией. Транспортное средство построено на базе Toyota Prius, работа над ним ведется с прошлого года.

В компании «Яндекс» рассчитывают, что Yandex.Taxi через некоторое время сможет обходиться без участия водителя. Испытания беспилотника на дорогах общего пользования планируют начать уже в 2018 году.

Напомним, американская компания Google объявила об отказе от производства собственного автономного автомобиля, разработку которого вела почти шесть лет. Оказалось, что торговля готовыми программными решениями куда выгоднее, чем производство беспилотников, к тому же у Google в этой области совершенно нет опыта.



Фото: Дмитрий Смирнов/Twitter