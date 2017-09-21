Уснувшего за рулем новосибирца не разбудила даже авария

Как известно, сонный водитель немногим лучше пьяного. Наглядная иллюстрация тому — ДТП, произошедшее вчера вечером в Новосибирске.

Согласно исследованию компании Ford, проведенному недавно в России, 32% опрошенных водителей признались, что засыпали во время управления автомобилем, при этом 3,8% из них просыпались уже от столкновения или в кювете. Житель Новосибирска, управлявший старенькой праворульной Тойотой, не проснулся даже после столкновения с другим автомобилем.

Как сообщает сетевое издание «НГС.НОВОСТИ» со ссылкой на очевидцев происшествия, 20 сентября около девяти вечера на пересечении улиц Станиславского и Степная на красный свет остановился автомобиль Toyota Platz, но затем начал дергаться и покатился, задел по касательной двигавшийся в поперечном направлении Mitsubishi Pajero, после чего выехал на встречку и остановился у обочины. Прохожие и водитель пострадавшего внедорожника подошли посмотреть, что случилось, и с удивлением обнаружили, что водитель Тойоты крепко спит, завалившись набок. Будить его очевидцы не стали и решили дождаться сотрудников ДПС — полицейский вернул уснувшего из царства Морфея в печальную реальность и приступил к оформлению ДТП.

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Фото, видео: «НГС.НОВОСТИ»