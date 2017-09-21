УАЗ изменил комплектации внедорожника Патриот

Ульяновский автозавод изменил комплектации внедорожника Патриот. Теперь данная модель предлагается в четырех версиях («Классик», «Оптимум», «Престиж» и «Максимум»). Все версии, кроме базовой, получили дополнительные пакеты опций.

С чем связана такая перетряска, на заводе не сообщают. Базовая версия (699 000 руб.) ульяновского внедорожника включает в себя одну подушку безопасности, ABS, электростеклоподъемники спереди и сзади, зеркала с электрорегулировкой и электроприводом, регулировку рулевой колонки в двух направлениях, раздаточную коробку с механическим приводом управления.

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Комплектация «Оптимум» (789 000 руб.) дополнительно включает в себя вторую подушку безопасности, кондиционер, подголовники задних сидений, окрашенные в цвет кузова корпуса зеркал, ручки дверей и багажного отделения. Для данной комлпектации предлагается пакет «Мультимедия» (19 000 руб.) в который входят мультимедийная система на базе операционной системы Windows с 7-дюймовым экраном, слотом для SD-карт с картами навигации и 6 динамиками.

Версия «Престиж» обойдется в 899 000 руб. Здесь можно найти системы стабилизации и поддержания устойчивости в поворотах, мультимедийную систему с навигацией и камерой заднего вида, мультируль, подогрев передних сидений и руля, круиз-контроль и 16-дюймовые легкосплавные колеса.

Покупая УАЗ Патриот в этой комплектации, можно дополнительно заказать «Зимний пакет» (19 000 руб.) и «Пакет Климат» (16 000 руб.). В первый входят лобовое стекло с электроподогревом, подогрев задних сидений и аккумулятор повышенной емкости. Во втором появляются атермальные стекла и климат-контроль.

Наконец, топовая версия «Максимум» (969 000 руб.) получила 18-дюймовые легкосплавные колеса, климат-контроль, камеру заднего вида, парктроники спереди и сзади. Завод предлагает для этой версии отдельный пакет, включающий в себя кожаный салон, водительское сиденье с регулировкой поясничного подпора, задний подлокотник с подстаканниками. Обойдется он в 52 000 руб.

Ранее УАЗ сообщил о том, что Патриот получил новую мультимедийную систему на базе ОС Android.

В следующем году Росгвардия получит «супервнедорожники», созданные на базе УАЗа Патриот.

Фото: УАЗ