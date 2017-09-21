УАЗ изменил комплектации внедорожника Патриот

Ульяновский автозавод изменил комплектации внедорожника Патриот. Теперь данная модель предлагается в четырех версиях («Классик», «Оптимум», «Престиж» и «Максимум»). Все версии, кроме базовой, получили дополнительные пакеты опций.

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

УАЗ > Patriot

С чем связана такая перетряска, на заводе не сообщают. Базовая версия (699 000 руб.) ульяновского внедорожника включает в себя одну подушку безопасности, ABS, электростеклоподъемники спереди и сзади, зеркала с электрорегулировкой и электроприводом, регулировку рулевой колонки в двух направлениях, раздаточную коробку с механическим приводом управления.

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Комплектация «Оптимум» (789 000 руб.) дополнительно включает в себя вторую подушку безопасности, кондиционер, подголовники задних сидений, окрашенные в цвет кузова корпуса зеркал, ручки дверей и багажного отделения. Для данной комлпектации предлагается пакет «Мультимедия» (19 000 руб.) в который входят мультимедийная система на базе операционной системы Windows с 7-дюймовым экраном, слотом для SD-карт с картами навигации и 6 динамиками.

Версия «Престиж» обойдется в 899 000 руб. Здесь можно найти системы стабилизации и поддержания устойчивости в поворотах, мультимедийную систему с навигацией и камерой заднего вида, мультируль, подогрев передних сидений и руля, круиз-контроль и 16-дюймовые легкосплавные колеса.

Покупая УАЗ Патриот в этой комплектации, можно дополнительно заказать «Зимний пакет» (19 000 руб.) и «Пакет Климат» (16 000 руб.). В первый входят лобовое стекло с электроподогревом, подогрев задних сидений и аккумулятор повышенной емкости. Во втором появляются атермальные стекла и климат-контроль.

Наконец, топовая версия «Максимум» (969 000 руб.) получила 18-дюймовые легкосплавные колеса, климат-контроль, камеру заднего вида, парктроники спереди и сзади. Завод предлагает для этой версии отдельный пакет, включающий в себя кожаный салон, водительское сиденье с регулировкой поясничного подпора, задний подлокотник с подстаканниками. Обойдется он в 52 000 руб.

  • Ранее УАЗ сообщил о том, что Патриот получил новую мультимедийную систему на базе ОС Android.
  • В следующем году Росгвардия получит «супервнедорожники», созданные на базе УАЗа Патриот.

Фото: УАЗ

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Отзывы о УАЗ Patriot (10)

УАЗ 2016 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Отсутствуют

Недостатки:

Присутствуют повсеместно. И зачем «Патриот» пишут латиницей?

Комментарий:

Это не автомобиль. Это конструктор «Сделай сам». Не держит дорогу, не тормозит, жрет топливо, гудит всеми деталями сразу. Дороговато, конечно, для полуфабриката, но на такие изделия тоже есть спрос. Не все хотят быть наездниками — — многим искренно хочется «повозиться». Но я не из таких.

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Комментарии (8)

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Опять заводские манагеры свои бонусы отрабатывают,вместо внедрения нормальной системы контроля качества.Видимо складские залежи китайских гаджетов впарить надо.

Оживлю свой пост из другого обсуждения про Уаз.Может кого-то предостережет от необдуманной покупки.

За год владения отвалилось или сломалось...



После первого же ливня на коврике переднего пассажира образовалась лужа.Три дилера по телефону сказали,что у нас нет возможности клеить стекла,а это, якобы, проблема новых Патриотов.Горячая линия завода сказала,что дилеры не правы))))И все!Никаких больше вариантов.



В конце концов нашлись официальные умельцы в области и вроде как нашли причину-некачественное крепление печки)



Рекой лить перестало,но ручеек так и остался новому хозяину...Стекло видимо на самом деле х..во приклеено.



Дальше больше.После первой же лужи два из четырех датчика парктроника перестали фурычить. Был заменен по гарантии блок парктроника-помогло на месяц.Опять накрылись уже сами два датчики.При этом у дилеров в нужном цвете нет в наличии-жди месяц с завода.



Перестал работать светодиодный блок в зеркале-меняется в сборе с зеркалом.И опять же нет в наличии нужного цвета.



Двигатель пускался через раз.Причем не понятно по какой причине.Мог месяц заводиться как часы,потом крути ни крути-глухо.Дилер опять же-это Уаз.Завод допускает такое...



Кроме того все время приходилось устранять скрипы,регулировать двери и т.п..



Ну и в конце концов течь бензина из-за бракованного хомута на шланге перекачки между баками-последняя капля....,которая сподвигла к замене этого чуда техники.



Машина не прошла 20 тыс. За год два типа ТО,за которые отданы 15 тыс.руб.Раз десять ездил к разным дилерам по разным причинам...



Вопрос.Это нормальное развлечение за свои же 800 тыс. рублей?!!!При этом много косяков своими силами были устранены.



Сейчас,когда на дороге новый Патриот встречаю-искренне мужиков жалею.Заложники железного ящика на колесах с веселыми бусами и огоньками.



Да прибудет с ними Сила)))

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0

если ручную раздатку УАЗ предложить в других комплектациях, то электро РК Dymos перестанут брать вообще. За редким исключением....

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+3

Базовая 699тыр, а следующая с кондером почти на 100 дороже)) Учатся у корецев с их солярисом покупателей разводить)) Но у тех хоть система стабилизации в базе, а тут доступна только в комплектации от 900тыр.

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+3

Читая последние новости про Патриот обычно вспоминается анекдот с концовкой: «когда в бор..., в увеселительном заведении падали доходы не кровати двигали, а девочек меняли».

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0
Зимин Влад

Слушай, езжай ты на своем корейце и не порть здесь воздух! Второй капланчик тоже мне, нашелся!))

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0
Безымянный

Вы мне польстили, однако! Многие «знатоки» считают Seat китайцем. )))

Не буду ничего писать, или как вы выражаетесь «портить здесь воздух», достаточно и того, что тут обсуждается Патриот. Если интересно узнать о нём правду почитайте отзывы хотя бы на этом сайте.

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+2

Спрос упал, судя по отзывам качество как было низким у Патриота, так и осталось, несмотря на постоянную модернизацию

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-3

Как не сообщают? Пресс релиз нужно внимательно читать: Ульяновский автозавод продолжает работу по увеличению привлекательности своей продукции и предлагает покупателям новые комплектации и пакетные решения на автомобили УАЗ ПАТРИОТ. С октября 2017 года внедорожники УАЗ ПАТРИОТ можно приобрести по более выгодным розничным ценам от 699 000 рублей." Для увеличения привлекательности своей продукции.

Ещё вчера он в максималке стоил 1 039 000, а сегодня 989 000 р. Количество комплектаций сократили, уменьшили их стоимость, и стали предлагать допы за доплату, тем самым дали возможность людям самим конфигурировать автомобиль в нужной комплектации, не переплачивая за включенные раньше и кому то не нужные допы.

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+9