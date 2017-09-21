Лучше, чем в GTA: драка на автомагистрали через открытые окна!

К сожалению, нет информации о том, что именно послужило поводом к драке, но, скорее всего, как обычно — кто-то кого-то подрезал, не пропустил, а потом началось…
Видеорегистратор, установленный в автомобиле очевидца, зафиксировал, как новенький серебристый седан Honda Civic преследует черный внедорожник, затем из окна Хонды высовывается пассажир и пытается ударить водителя «джипа», у которого также было открыто окно. В какой-то момент машины начинают вилять, и под действием качки драчун из Хонды вываливается из машины на дорогу и катится кубарем. К счастью, его никто не сбил, упавший вскочил и метнулся к остановившейся у обочины Хонде. Вероятно, затем погоня продолжилась, но запись после эпизода с падением обрывается.
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Фото: Rockstar Games
Видео: YouTube