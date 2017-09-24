К 2030 году жители городов перестанут покупать автомобили

Автомобиль становится все менее привлекательным объектом для покупки — к такому выводу пришла рабочая группа «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ).

Сначала рабочая группа «Автонет» изучала развитие беспилотного транспорта, но постепенно выяснилось, что изменения грядут более глобальные: автомобиль в целом становится интересен не как предмет личного владения, а как услуга. И это направление развития может стать приоритетным уже к 2030 году. Люди будут заказывать автомобиль с помощью смартфона или компьютера, личное владение станет неудобным и затратным, и от него постепенно откажутся. Поэтому развитие рынка пойдет по пути совершенствования мобильных сервисов, которые помогут сделать автомобильный транспорт удобнее и доступнее для населения, рассказали разработчики концепции «Автонет 2.0» газете «Известия».

Активно будут развиваться проекты, благодаря которым процесс перемещения людей или вещей из одной точки в другую станет максимально доступным и удобным.

После появления на улицах общего пользования автономных транспортных средств, то есть после 2020 года, прогнозируется рост рынка совместного использования автомобилей и появления персонализированных транспортных услуг. Модели общественного и частного транспорта будут постепенно объединяться в одну.

Это осознают все крупные мировые автопроизводители: Daimler, BMW, Volkswagen и др., отмечают эксперты «Автонета». Поэтому они сейчас так активно инвестируют в технологий автономности, создают беспилотные грузовики и такси. Параллельно развиваются новые направления бизнеса, где автомобиль уже не предмет владения, а услуга. Развитие каршеринга, проката велосипедов только приближают эру совместного владения средствами передвижения, и это общемировая тенденция.

В такую систему вскоре будут встраиваться и финансовые сервисы — расчетные, кредитные, страховые, которые будут получать и дополнительные доходы за счет продажи развлекательного медиаконтента и рекламы.

  • В эту концепцию вполне укладывается недавнее заявление главы столичного Департамента транспорта Максима Ликсутова, который полагает, что покупка личного автомобиля — худшая из инвестиций, которую только себе можно представить.
  • Беспилотная техника все активнее вторгается в нашу жизнь: автономный автомобиль «Яндекса» совсем недавно продемонстрировали Владимиру Путину. Тестировать беспилотник на дорогах общего пользования компания собирается уже в следующем году.

Фото: из архива «За рулем»

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (10)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Курто, автомобиль будет вам еще спам показывать за ваши же деньги! Клевое будущее!

Ответить#
0

К 2030 году журнал «За Рулем» переименуют в «Желтый у нас не ругаются», в редакции вместо людей будут работать электронные боты, а сама редакция уместится в смартфоне главреда и будет жить своей жизнью в меру сил и способностей искусственного интеллекта вываливая в сеть гигабайты всякой [у нас не ругаются]... хотя это «будущее» уже и так давно наступило )))))

Ответить#
+3

к 2030 году, наверняка, или осел или падишах — сдохнет. Как уже достали в последний год эти популистские заявы.

Ответить#
+1

«К 2030 году жители городов перестанут покупать автомобили». А чего не завтра?

Чет придумывальщиков новостей про автомобили в последнее время прёт не по-детски.

Ответить#
+3

Сразу возникает мысль о смысле существования «За рулем» и Алексеевой Елены в нем,тоже наверное деньги ей будут в смартфоне майнится ,чтобы беспилотное такси вызывать,фантазеры,такие фантазеры.

Ответить#
+1

А велосипеды куда девать? У меня в багажнике стоят (пара) ,в какое такси это войдет?

Ответить#
0
Сергей

В грузовое, в газель фермер, например))

Ответить#
0

Ну и фантазеры. Году в 89-м, 90-м читал технику молодёжи про транспорт будущего в современных городах. Почти 30 лет прошло, а появились всего лишь видоизменённые автобусы, трамваи и троллейбусы, с вай фаем.

Ответить#
+3

Интересная мысль. А куда производители авто будут девать свои поделки, если их перестанут покупать в таких количествах?

Ответить#
+1
Безымянный

Коммунизм — неизбежный итог развития постиндустриального сообщества. потреб*ядство должно вымереть вместе с капиталистами.

Ответить#
0