Реконструкция развязок МКАД обойдется еще в 90 миллиардов!

Столичные власти уже семь лет ведут масштабную реконструкцию МКАД, на которую потрачено 100 млрд рублей. В ближайшие 6–8 лет в кольцевую магистраль будет вложено еще 90 млрд рублей.

Первый этап реконструкции предусматривал ликвидацию затруднений движения на устаревших развязках клеверного типа в местах пересечения МКАД с ключевыми вылетными магистралями: здесь сооружались съезды-дублеры, прокладывались новые тоннели. Одним из последних сданных объектов первого этапа реконструкции стала обновленная развязка на пересечении МКАД и Калужского шоссе.

О дальнейших планах по модернизации кольцевой автомагистрали в интервью агентству «Интерфакс» рассказал глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин:

«По нашим оценкам, весь проект реконструкции МКАД стоит около 190 млрд рублей. Порядка 100 млрд рублей уже вложено в реконструкции развязок первого этапа. Таким образом, в течение ближайших 6–8 лет в дальнейшее развитие кольцевой дороги будут вложено еще около 90 млрд рублей».

Второй этап реконструкции затронет развязки на пересечении МКАД с магистралями и улицами районного значения. В числе первых планируется реорганизовать развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе, Сколковским шоссе и Липецкой улицей. Также уже существует проект по реконструкции 20-километрового участка МКАД от Волоколамского до Ярославского шоссе, который подразумевает модернизацию развязок с Осташковским шоссе, Алтуфьевским шоссе и улицей Свободы, а также ликвидацию двух десятков съездов на МКАД, которые построены с нарушениями.

Что касается дальнейшей застройки территорий вдоль МКАД, то здесь конкретных решений у столичных властей пока нет, хотя Владимир Жидкин отметил, что у кольцевой магистрали в перспективе можно возвести, по оценкам его ведомства, до 5 млн квадратных метров недвижимости. Между тем многие независимые эксперты утверждают, что застройка у МКАД оказывает катастрофический эффект на экологию, приводит к росту пробок, и строить здесь что-либо еще категорически нельзя, а то, что уже было построено, нужно сносить.

В конце августа на юге Москвы открылся дублер МКАД, связывающий Варшавское шоссе с Липецкой улицей.

В начале сентября стало известно о том, что в столице появится новый мост через Москву-реку, который свяжет районы Царицыно и Печатники.

Фото: stroi.mos.ru