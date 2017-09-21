Согласно новым исполнительным производствам, открытым Федеральной службой судебных приставов, рaзмep штpaфoв cocтaвляeт 2000 и 500 pублeй. Ранее Багдасарян приговорили к 595 чacaм oбязaтeльныx paбoт и выплaтaм aдминиcтpaтивныx штpaфoв в paзмepe 18З тыcячи pублeй.
Мара Багдасарян была лишена водительских прав в марте этого года, после того, как выяснилось, что девушка страдает эпилепсией и может представлять опасность на дороге не только для себя, но и для окружающих. Однако гонщицу уже после лишения прав задержали за рулем автомобиля столичные гаишники на улице Улофа Пальме в Москве. После составления протокола, ее отпустили.
- Девушка прославилась как участница скандальных гонок на Гелендвагене, которые состоялись весной 2016 года. Молодые люди на мощном внедорожнике несколько часов дразнили полицейских, грубо нарушая правила дорожного движения и с легкостью уходя от преследования. Все это они в прямом эфире транслировали в интернет через сеть Перископ, бравируя тем, что «ничего им за это не будет».
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС, скриншот со страницы банка данных fssprus.ru