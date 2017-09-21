Пожизненно лишенная прав Мара Багдасарян попала под прицел судебных приставов

В отношении гонщицы открыто сразу два новых исполнительных производства. Это следует из материалов электронного банка данных ФССП России.

Согласно новым исполнительным производствам, открытым Федеральной службой судебных приставов, рaзмep штpaфoв cocтaвляeт 2000 и 500 pублeй. Ранее Багдасарян приговорили к 595 чacaм oбязaтeльныx paбoт и выплaтaм aдминиcтpaтивныx штpaфoв в paзмepe 18З тыcячи pублeй.

Мара Багдасарян была лишена водительских прав в марте этого года, после того, как выяснилось, что девушка страдает эпилепсией и может представлять опасность на дороге не только для себя, но и для окружающих. Однако гонщицу уже после лишения прав задержали за рулем автомобиля столичные гаишники на улице Улофа Пальме в Москве. После составления протокола, ее отпустили.

  • Девушка прославилась как участница скандальных гонок на Гелендвагене, которые состоялись весной 2016 года. Молодые люди на мощном внедорожнике несколько часов дразнили полицейских, грубо нарушая правила дорожного движения и с легкостью уходя от преследования. Все это они в прямом эфире транслировали в интернет через сеть Перископ, бравируя тем, что «ничего им за это не будет».

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС, скриншот со страницы банка данных fssprus.ru

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Комментарии (14)

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Вы на фамилию посмотрите.

Вот они, кто правит страной нашей.И так всю страну заполонили.

Боженька накажет скоро и эту ....

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+1

Статья (название) некорректна. Не вновь оштрафована (акты от 2015г.), а открыты исполнительные производства. Другой вопрос почему открывали ДВА года?! Можно было еще год потянуть резину и закрывать ИП по истечению срока давности.

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0

Овца))Все по барабану.

Что самое неприятное-подобные экземпляры на дороге каждый день встречаются.Папики сначала машину дарят,а потом права покупают в виде бонуса...

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+1

ха

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0

Полная [у нас не ругаются], а не новость, видимо писать вообще не о чем, а денег надо... Вы на даты актов посмотрите — 15 год.

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+1

Не понимаю, для чего ее пиарят, эту Багдасарян? И какие, к черту, 2000 и 500 рублей?! «Ст 12.7 ч 2: Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами, — влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов.» Журналисты с упоением продолжают доказывать всем беспомощность закона?

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+7

Лучшее для нее наказание — это эвтаназия (увы, у нас она запрещена) имхо...

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+4
Znachar

С эвтаназией вы уважаемый Znachar перегнули.Строго наказать согласен но лишать жизни это слишком.

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0

У неё, по ходу, единственное решение осталось — вступить в «Единую Россию» как можно быстрей, и всё с Законом станет ровно...там вон министры годами друг-другу бабаки в корзинках с колбасой носят, почти ни чо не нарушая.

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+6

Шмара багдасарян будет отжигать до тех пор, пока не сядет тот, кто её выкупает.

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+9

А у нас расправляться могут только с работягами и простыми гражданами!А вот для гелендвагенов,мерседесов,мазератти совсем другие законы!За что боролись,на то и напоролись!Слава дикому рыночному капитализму!

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+14

А когда начнут правильно квалифицировать её правонарушения? Дождемся мы уголовного дела или так и будем про двухтысячные штрафы читать?

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+7

Почему журналисты называют её гонщицей??? Гонщики выступают на соревнованиях на специальных гоночных трассах. Соревнуются друг с другом. Если кто-то выпучил глазищи и вдавил педаль газа в пол он от этого гонщиком не стал. Это автохулиганство.

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+24

вот она наше праводсудие-эту шваль не может на место поставить а голодного укравшего кусок хлеба запросто

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+22