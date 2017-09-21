Пожизненно лишенная прав Мара Багдасарян попала под прицел судебных приставов

Пришла пора менять аккумулятор! Батарея никогда не помирает вовремя — это общеизвестно. Но как угадать, в какой именно момент стоит с ней распрощаться? Школа опытных водителей: обгоняем или дышим выхлопом от грузовика? Считаете себя опытным водителем? Ну уж никак не хуже других? Проверим это снова в типичных дорожных ситуациях. Как бы поступили вы, исходя из накопленного опыта и соображений безопасности? Россия снижает проценты по автокредитам! Но только для иностранцев и не в России Продажи новых автомобилей вроде бы пошли в гору, и теперь правительство озаботилось развитием экспорта. Покупателям за рубежом хотят предоставлять льготные кредиты на покупку отечественных машин, хотя там процентные ставки и без того гораздо ниже, чем в России.