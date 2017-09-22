«Гринпис» не пускает дизельные Volkswagen в Великобританию

Британское отделение экологической организации Greenpeace решило воспрепятствовать входу в порт парома с дизельными автомобилями Volkswagen и заставить судно вернуться обратно в Германию.

Неожиданный оборот принял дизельгейт в Великобритании. В борьбу с дизельными автомобилями включились активисты Greenpeace, которые заблокировали судно, перевозящее машины Volkswagen Group, предназначенные для рынка Великобритании.

Гринписовцам, которые, видимо, решили не дожидаться 2040 года, когда в Великобритании будут запрещены продажи автомобилей с ДВС, удалось заблокировать корабль Elbe Highway и не позволить ему войти в порт в графстве Кент.

Они растянули баннеры и плакат с изображением ребенка в маске с эмблемой VW и надписью «Ditch Diesel», которую в вольном переводе можно передать как «Низкокачественный дизель». Подойдя к кораблю на каяках и лодках, активисты «Гринписа» взяли Eble Highway на абордаж. На двигатели всех дизельных автомобилей были нанесены наклейки с изображением ребенка и надписью Ditch Diesel.

Но этим дело не ограничилось: достав из всех автомобилей ключи, они фактически взяли машины в заложники, заявив, что не отдадут ключи, пока судно не вернется обратно в Германию.

Представители Volkswagen выпустили короткое заявление, в котором сказано, что судно перевозит автомобили разных марок Volkswagen Group с бензиновыми, дизельными и гибридными силовыми установками. Все дизельные автомобили на борту корабля соответствуют требованиям Евро-6.

В настоящее время судно с двумя оставшимися на нем активистами направляется в другой порт Великобритании, но в Greenpeace по-прежнему угрожают выкинуть все ключи от автомобилей, если судно не вернется в Германию.

Volkswagen, ставший первым автопроизводителем, пойманным на махинациях с дизельными двигателями, объявил, что станет лидером в электрификации транспортных средств. Концерн к 2030 году обещает сделать для всех 300 моделей всех марок, входящих в него, гибридные или полностью электрические версии.

Кроме Volkswagen в махинациях с дизельными двигателями подозревают и другие компании. Peugeot и Citroen обвинили в том, что они выпустили почти 2 млн автомобилей с дизельными моторами с обманным ПО.

В июле власти Германии обвинили собственных автопроизводителей в картельном сговоре с целью продвижения дизельных автомобилей.

Фото: Greenpeace UK