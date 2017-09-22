Chevrolet Niva получила ограниченную спецсерию в 300 экземпляров

К 15-летию с момента запуска в производство внедорожников Chevrolet Niva СП «GM-АВТОВАЗ» выпустит ограниченную серию Шнивы.

Chevrolet Niva
Chevrolet Niva

Chevrolet > Niva

Вообще говоря, различные спецсерии завод выпускает ежегодно, но эта действительно особая. Машина, получившая в названии приставку Special Edition, создана на базе комплектации GLC и посвящена 15-летию выпуска внедорожника.

От обычных версий Chevrolet Niva Special Edition прежде всего отличается новым цветом кузова «Бронза». Кроме того, на кузове размещены накладки под карбон на рамках дверей и шильдики с надписями «15 лет» и «Special Edition».

Салон имеет комбинированную отделку из ткани и искусственной кожи, на спинках передних сидений есть тиснение с названием спецсерии. Кожаная обшивка руля и чехлов коробки передач и раздатки получила контрастную прошивку нитью бронзового цвета.

Внедорожник имеет 17-дюймовые легкосплавные колеса с шинами размерности 215/60, в оснащение также входит однодиновая магнитола с четырьмя динамиками.

Первые автомобили дилеры получат 25 сентября этого года. Стоимость спецверсии составляет 749 900 руб., это на 30 400 руб. больше, чем стоит Chevrolet Niva GLC.

  • Chevrolet Niva неизменно входит в топ-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в России.
  • В прошлом году GM-АВТОВАЗ выпустил спецсерию Niva в белом цвете с черной крышей.

Фото: GM-АВТОВАЗ

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Отзывы о Chevrolet Niva (10)

Chevrolet 2007 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Ездит (требовать большего от машины за такие деньги — неприлично), выносливая, предсказуемое поведение во всех условиях

Недостатки:

Непредсказуемое качество комплектующих (почти всех!)

Комментарий:

Наш дворовый клуб нивоводов-шнивоводов (Сыктывкар, Лесозавод) легко делится на две примерно равных группы: кому не повезло и кому повезло. Тем, кому не повезло, мои соболезнования, а мне повезло! Что-то там совпало на конвейере, сошлись звезды, все были трезвые или нового директора только что наз...

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Комментарии (13)

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Неужели в линейке Шевроле нет ни одного мотора объемом 2,0 — 2,5 литра? Тоже самое можно сказать и о Рено-Ниссан. Или эти проходимцы горазды только прибыль получать?

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+1
С Луны свалился

GM бизнес в россии не интересен по идеологическим причинам.

Рено-Вазу шнива не нужна, у них есть дустер для всех.



«как сейчас» — когда производство старой шнивы приносит небольшую но стабильную копеечку и особо не мешает продажам дустера — оно могло бы и дальше длиться.



если бы не одобрение транспортного средства, которое у шнивы заканчивается в следующем году.

и без некоторых вложений продлить его не выйдет.



так что в 2019 всем будет дустер, а кто не согласен — купит патриота.



думаю в Ульяновске уже потирают руки.

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0

Во Франкфурте показали рестайловый Дастер.

В России он появится в году 2019-м.

Тогда же, думаю, на базе дорестайлового Дастера нам выкатят замену Шниве и ЛаЖе 4x4 в одном лице.

И это будет называться ЛаЖа Ладастер. Нельзя же назвать пвтомобиль «Лажа 4х4 2.0», конда некоторые его версии — моноприводные:)

И будут выпускать это еще 45 лет.



А Шниве какую ограниченную серию ни выпускай, пока в ней ВАЗодвижок с легендарным ВАЗокачеством, лучше не станет. И заменят ее на Шеви Треккер в итоге. Ну или Каптиву старую перелицуют.

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-4
Каплан Илья

Тяпун тебе на язык нечисть!

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+1
С Луны свалился

Да не парьтесь ... Ни одного сбывшегося прогноза это существо не выдало:) Один непрерывный пук в лужу ...

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+1
С Луны свалился

Это вряд ли.

А нечисть вам, троллям путриотическим, зряплату платит.

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-2
Каплан Илья

Это вам доктор сказал, Ильюша?

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0
С Луны свалился

Это на вашем лице написано

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0

по моему-все эти спец версии и серии- агония и отъем денег,не покупают их походу, как заманить народ-кроме этих серий ,ничего не могут придумать-предложить.

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-1

А почему только 300? Дальше краска закончится?

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0

рено-ваз надо как-то заставить прекратить душить gm-avtovaz.



иначе скоро и шнива исчезнет.

а вместо шнивы2 будет дустер с большим шильдиком «нива-3 — легендарная проходимость».

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0

Дайте же наконец народу шниву2!

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+2
Борисыч

Вы имеете в виду «Ладу Ладастер», Обдрисыч?:)

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-4