Chevrolet Niva получила ограниченную спецсерию в 300 экземпляров

К 15-летию с момента запуска в производство внедорожников Chevrolet Niva СП «GM-АВТОВАЗ» выпустит ограниченную серию Шнивы.

Вообще говоря, различные спецсерии завод выпускает ежегодно, но эта действительно особая. Машина, получившая в названии приставку Special Edition, создана на базе комплектации GLC и посвящена 15-летию выпуска внедорожника.

От обычных версий Chevrolet Niva Special Edition прежде всего отличается новым цветом кузова «Бронза». Кроме того, на кузове размещены накладки под карбон на рамках дверей и шильдики с надписями «15 лет» и «Special Edition».

Салон имеет комбинированную отделку из ткани и искусственной кожи, на спинках передних сидений есть тиснение с названием спецсерии. Кожаная обшивка руля и чехлов коробки передач и раздатки получила контрастную прошивку нитью бронзового цвета.

Внедорожник имеет 17-дюймовые легкосплавные колеса с шинами размерности 215/60, в оснащение также входит однодиновая магнитола с четырьмя динамиками.

Первые автомобили дилеры получат 25 сентября этого года. Стоимость спецверсии составляет 749 900 руб., это на 30 400 руб. больше, чем стоит Chevrolet Niva GLC.

Chevrolet Niva неизменно входит в топ-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в России.

В прошлом году GM-АВТОВАЗ выпустил спецсерию Niva в белом цвете с черной крышей.

Фото: GM-АВТОВАЗ