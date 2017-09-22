Chevrolet Niva получила ограниченную спецсерию в 300 экземпляров

Вообще говоря, различные спецсерии завод выпускает ежегодно, но эта действительно особая. Машина, получившая в названии приставку Special Edition, создана на базе комплектации GLC и посвящена 15-летию выпуска внедорожника.
От обычных версий Chevrolet Niva Special Edition прежде всего отличается новым цветом кузова «Бронза». Кроме того, на кузове размещены накладки под карбон на рамках дверей и шильдики с надписями «15 лет» и «Special Edition».
Салон имеет комбинированную отделку из ткани и искусственной кожи, на спинках передних сидений есть тиснение с названием спецсерии. Кожаная обшивка руля и чехлов коробки передач и раздатки получила контрастную прошивку нитью бронзового цвета.
Внедорожник имеет 17-дюймовые легкосплавные колеса с шинами размерности 215/60, в оснащение также входит однодиновая магнитола с четырьмя динамиками.
Первые автомобили дилеры получат 25 сентября этого года. Стоимость спецверсии составляет 749 900 руб., это на 30 400 руб. больше, чем стоит Chevrolet Niva GLC.
- Chevrolet Niva неизменно входит в топ-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в России.
- В прошлом году GM-АВТОВАЗ выпустил спецсерию Niva в белом цвете с черной крышей.
Фото: GM-АВТОВАЗ