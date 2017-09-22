Продажи легковых автомобилей выросли во всех регионах

Лидируют по динамике роста автопарки Кемеровской и Челябинской областей.

За 8 месяцев с начала года в России было зарегистрировано 897,5 тыс. новых легковых автомобилей, прибавка к прошлому году составила 15,1%. Если рассматривать продажи по регионам, то в первую десятку вошли Москва и Московская область, которые вместе заняли более 20% российского рынка. В столице поставлено на учет 132,8 тыс. машин (рост 2,1%), в Подмосковье —72,9 тыс. шт. (+20,7%). На третьей строчке рейтинга Санкт-Петербург, где продажи легковых автомобилей выросли на 16,3% до 61,9 тыс.шт., далее следует Татарстан — 43,8 тыс. шт.(+25,1%), Башкирия — 33,4 тыс. шт. (+26,7%), Краснодарский край — 32,8 тыс. шт.(+11,6%), Самарская — 30,3 тыс. шт. (+9,8%), Свердловская — 26,7 тыс. шт. (+29,8%), Ростовская — 24,2 тыс. шт. (+14,2%) и Челябинская — 22,9 тыс. шт.(+30,3%) области. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат». Доля этих десяти регионов составила 53,7% российского рынка новых легковых автомобилей.

У всех субъектов, вошедших в топ-30, отмечена положительная динамика рынка. Наиболее стремительно росли продажи в Кемеровской — плюс 32,1%, Челябинской — 30,3%, а также Свердловской — 26,7% и Тюменской областях — 27,1%.

В целом же рынок просел лишь в девяти регионах: Чечне (на 25%), Магаданской области (на 23%), а также Чукотке, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, Дагестане, Ненецком АО, Камчатке и на Алтае.

Самым востребованным в сегменте SUV на нашем рынке является Renault Duster , а всего в августе в в России зарегистрировано 53,1 тыс. новых кроссоверов и внедорожников.



Renault Duster , а всего в августе в в России зарегистрировано 53,1 тыс. новых кроссоверов и внедорожников. Люксовых автомобилей в России по состоянию на 1 июля 2017 года насчитывается 10,5 тыс.штук.

На вторичном рынке самыми популярными моделями в августе стали Lada 2114, Lada 2107 и Ford Focus.

Фото: Роман Пименов/ТАСС