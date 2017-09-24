Коала-путешественница: 16 километров, держась за подвеску

Удивительно, но животное практически не пострадало во время экстремального путешествия.

Это в общем страшная и поучительная история, но развязка у нее счастливая. Она будет напоминанием для тех, кто не осматривает свою машину перед поездкой. Вот и в этом сюжете владелец автомобиля, как обычно, выгнал его из теплого гаража, отлучился на некоторое время, а коала в надежде согреться забилась в нишу над колесом. Произошло это, как уже понятно, в Австралии, в окрестностях города Аделаида. Ничего не подозревавший водитель сел за руль, и слава богу, что его путь проходил по ровному асфальту, иначе бедному животному было бы несдобровать. Ведь самка коалы проехала более 16 км, держась за рычаг передней подвески автомобиля, пока водитель, наконец, не услышал ее крик. Но вытащить животное оказалось не так просто — коала намертво вцепилась в подвеску, и спасателям пришлось снимать колесо. Коала отделалась легким испугом и небольшой подпалиной на шерстке.

Плохая новость заключается в том, что коала (судя по скопившемуся молоку) оказалась кормящей мамой, и неизвестно, что стало с ее малышом — его так и не нашли. Спасатели, убедившись, что с животным все в порядке, через два дня выпустили его на природу.

Другие материалы из рубрики «Курьезы».

Фото, видео: YouTube