Госдума увеличила штраф за непропуск пешеходов

Сегодня правительственный законопроект об увеличении размера штрафа до 2,5 тыс. рублей был принят во втором чтении.

Сейчас штраф за отказ уступить дорогу пешеходам составляет 1,5 тыс. рублей, но, согласно правительственному проекту закона, его предлагается варьировать от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей. Установление новой верхней планки депутаты объясняют тем, что число таких правонарушений неуклонно растет: так, за отказ уступить дорогу в 2014 году возбуждено 1,64 млн дел, в 2015 году — 1,66 млн, а в 2016 году — уже 1,8 млн. Руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Исаев отмечает, что, конечно, это нельзя сравнивать с тем, что творилось в лихие 90-е, когда пешеходов вообще практически никто не пропускал, они робко перебегали по «зебре», улучив момент. Однако сейчас началась «вторая волна» — поднимают голову автомобильные хулиганы. Размер штрафа, по словам Исаева, будет зависеть от ситуации, кто и при каких условиях не пропустил пешехода или велосипедиста.

  • Собираются депутаты взяться и за пешеходов, которые ходят в капюшонах и наушниках, часто уткнувшись в телефон, вообще не смотрят на дорогу и при этом перебегают улицу в неположенном месте или на красный свет. ГИБДД с пешеходами связываться не любит, так как их личность, в отличие от водителей, установить бывает сложно, нужно вести в отделение и там разбираться. Возни много, а штраф при этом копеечный. Кроме того, слыша из СМИ об увеличении штрафов для водителей, пешеходы ведут себя все более и более беспечно. Депутат Вячеслав Лысаков предлагает поднять штраф и для них — с 500 до 1000 рублей.
  • Так что же такое непропуск пешехода с точки зрения законодательства? О тонкостях этого вопроса/content/articles/908043-8-samykh-neodnoznachnykh-punktov/ рассказывает наш юрист.

Фото: «За рулем»

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Комментарии (5)

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Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история! ссылка

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0

А штрафы для пешеходов слабо?предлагаю все переходы оборудовать светоформ и шлагбаумом...выезд с кастанаевской на руьлевское шоссе?если следовать правилам можно очень долго стоять!ПОЧЕМУ ОДНОСТОРОННИЕ МЕРЫ???чо бабло доить в кайф?обозвать вас надо нехорошим словом!,что в стране других более насущных проблем нет нет?только и думают как обобрать ,хотя при депутатской зарплате это копейки.,а кто ходит пешком потому что автобус это не п озволителтная роскошь.

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+1

Штрафы для пешеходов должны быть равны штрафам для водителей. Тогда и поосторожней будут. А вообще, смахивает это на очередной отъём денег. Доказать невиновность водителю в непропуске пешехода практически невозможно. Обвинить можно любого водителя, особенно когда у инспектора не выполнен план по пешеходам, ведь «нет оснований не доверять инспектору», говорят потом нам в суде.

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+4
Евгений Новик

Ни разу не слышал, чтобы в результате наезда на пешехода, пострадал бы водитель. Если не считать случаи, когда его отоварили свидетели.

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-1

Чего-то мало увеличили. Денег у гегемонов ещё полно — проблем ни у кого нет. На машинах ездят, значит деньги есть. Остальные штрафы тоже надо поднять.

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+3