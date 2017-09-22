Suzuki сделала внедорожник длиной 346 сантиметров

На автосалоне в Токио компания покажет несколько премьер для внутреннего рынка, но основным шоу-каром станет концепт e-Survivor.

Suzuki e-Survivor

Субкомпактный (длина всего 3460 мм) концепт — это виденье компанией внедорожника, который может появиться на свет в течение последующих ста лет. Любопытно, что в Suzuki считают, что и через 100 лет рамная конструкция машины сохранит актуальность.

Конечно же, одноклассник серийного Suzuki Jimny имеет более хитрую конструкцию и к тому же независимую подвеску всех колес. В качестве силовой установки для e-Survivor используются два электромотора.

Suzuki e-Survivor

Машина рассчитана на двоих. Внизу лобового стекла, во всю его ширину протянулся проекционный экран, на который выводятся данные о профиле местности, картинка с внешних камер и другая информация. Привычного экрана на центральной консоли нет: его роль выполняет шарообразная голограмма. Нет и приборной панели: небольшой экран интегрирован в руль, а нужный прибор выводится позади него с помощью голографической картинки.

Представители Suzuki говорят, что концепт никогда не станет серийным, но намекают, что некоторые элементы оформления интерьера перекочуют на Jimny нового поколения, который компания должна представить в следующем году.

Suzuki e-Survivor

Остальные премьеры (а их более десяти) касаются моделей Suzuki для внутреннего рынка, практически неизвестных нам кей-каров, таких как XBee, Spacia и другие.

Дизайн следующего поколения Suzuki Jimny был рассекречен на слайдах презентации компании.

На автосалоне во Франкфурте Suzuki представила субкомпакт Swift Sport. Он сохранил главные качества предшественника: сбалансированность мощности и управляемости.

Фото: Suzuki