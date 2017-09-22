Программу «Моя улица» в столице продлили до зимы

До декабря будут ремонтировать несколько улиц в районе станции метро «Таганская» и в Замоскворечье. Об этом сообщил руководитель департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев.

Горожане в кафе на Москворецкой набережной после реконструкции в рамках программы «Моя улица»

До зимы продолжат работы по благоустройству улиц Солянка, Яузская, Большая Полянка, а также Верхней и Нижней Радищевских, Николоямской, Костомаровского проезда и улицы Высоцкого. Ими собирались заняться в следующем году, но план скорректировали, чтобы отремонтировать улицы к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Приведут в порядок территорию вокруг «Театра на Таганке», а около музея Высоцкого появится парк, рассказал Алексей Елисеев изданию Meduza.

После ремонта на Николоямской улице останется по одной полосе в каждую сторону и появится «выделенка» в сторону шоссе Энтузиастов.

На Солянке и Солянском проезде появятся две выделенные полосы для общественного транспорта и одна автомобильная полоса в сторону Китай-города.

Чиновник ранее говорил, что основной сложностью благоустройства стало то, что в центре Москвы улицы очень узкие, работы проходится проводить в стесненных условиях. Он поблагодарил москвичей за терпение и понимание и сообщил, что сделано все добротно, и эти улицы ближайшие несколько лет, а может, и десятилетий не будут нуждаться в капитальном ремонте. Несмотря на беспокойство, которое приносят жителям столицы ремонтные работы, количество критики снижается, а на улицах растет число пешеходов и туристов, которым стало комфортнее передвигаться по городу, отметил он.

Один из глобальных проектов столичных властей — реконструкция МКАД — обойдется в 190 млрд рублей, из которых 100 млрд уже потрачено.

Сегодня в столице и других городах отмечают Всемирный день без автомобиля. 40 водителей парконов вышли сегодня на работу пешком и с планшетами.



Фото: Сергей Бобылев/ТАСС