За год расходы российских автовладельцев выросли почти на треть

Аналитики компании Яндекс.Деньги выяснили, сколько российские автовладельцы тратят в среднем за год на содержание автомобиля и на что пришлись основные траты.

В ходе исследования выяснилось, что за последние 12 месяцев затраты автомобилистов выросли на 28%: за год в среднем каждый потратил на содержание автомобиля 51 566 руб., тогда как годом ранее эта сумма равнялась 40 273 руб.

Сильнее всего выросли траты на техобслуживание (в 5 раз) и шиномонтаж (в 2,2 раза). На покупку запчастей тратится в 1,6 раза больше, чем годом ранее, а на ремонт затраты выросли в полтора раза.

Средняя сумма чека за техобслуживание за 12 месяцев выросла почти на 15% до 1006 руб., за шиномонтаж на 38% до 2597 руб., на 61% вырос чек за запчасти и аксессуары для автомобилей, а один ремонт стал обходиться в 2,1 раза дороже — в 6453 руб. При этом средняя трата на одну заправку топливом осталась на прежнем уровне (774 руб.).

В Яндекс.Деньги обратили внимание, что российские автовладельцы стали экономить на мойках (средняя сумма чека уменьшилась с 590 до 557 руб.) и на парковке (до 141 руб.).

Снизился и средний платеж по штрафам ГИБДД — он составил 470 руб., что на 12,3% меньше, чем годом ранее, при практически неизменном количестве людей, платящих штрафы.

Исследование проводилось на основе анализа платежей с помощью Яндекс.Денег на станциях техобслуживания, автомойках, АЗС, в магазинах запчастей, а также данных об оплате парковки и погашении штрафов ГИБДД. В офлайне люди оплачивали товары и услуги с карт Яндекс.Денег, в онлайне — через Яндекс.Кассу. Штрафы ГИБДД они платили в приложении Яндекс.Штрафы — из электронных кошельков, с банковских карт и с помощью технологии Apple Pay.

  • Согласно исследованию PwC, в среднем автовладелец в России тратит не менее 395 600 руб. за год.
  • В будущем расходы могут вырасти из-за желания дилерских центров поднять цены на ремонт по ОСАГО. Выплаты может просто не хватить на полноценный ремонт.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС, Яндекс.Деньги

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (12)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Caмый лёгкий cпoсоб бpосить кyрить! C пoмощью нaродного сpедства, мoжно избaвиться oт вpедной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить свoю жизнь. Cовeтую вcем — ссылка

Ответить#
-1

Хватит уже доить автолюбителей!дор-й налог заплати ,а чтоб выехать загород дороги платные ,за что платить?бензин растет вне зависимости от валюты и курса нефти, и это одна из самых богатых стран по нефти-странно как то..и ещё куча всяких вымогательств...за&бало.пел один чел;сзвать автомат и расстрелять......

Ответить#
+1

А впереди новые поборы: повышение акцизов и соответственно цены на топливо, экологический сбор введут, а транспортный налог оставят, цену ОСАГО повысят, ещё больше дорог и мест для парковок сделают платными. А дальше на сколько фантазии у наших правителей и их дружков-олигархов хватит, наш народ всё сожрёт и на выборах проголосует как надо блея «если не ОН, то кто?»

Ответить#
+1
Зимин Влад

На баррикады?

Ответить#
+1
Обыватель

Лисин Констатнин с языка снял ответ. Жаль «+» тут только один.

Ответить#
0
Зимин Влад

Вы про гордиев узел слышали? Сейчас это не лучший и не худший выход, он — единственный. И чем дольше нынешний режим его оттягивает, тем глубже мы окажемся потом.

И не надо вспоминать про всяких блогеров, это такая же мразь как Гапон. Но без кровавого воскресенья не было бы Великого Октября.

Ответить#
0
Обыватель

Я пережил застой в СССР, перестройку, инфляцию начала 90-х, ГКЧП, путч 93-го,перестрелку середины 90-х, кризисы 1998, 2008, и живу в нынешнем. Топором ничего не решишь. Больше толку будет когда у народа придёт осознание, что за свои права нужно бороться как это было в Европе и Америке. Стачки, забастовки, активное голосование на выборах против не нравящейся власти. Пока этого осознания не будет и большинство будет блеять «кто если не ОН» ничего в этой стране не  поменяется.

Ответить#
0
Зимин Влад

Стачки и забастовки во Франции обходились без баррикад? И какая там сейчас республика по счёту?

Ответить#
0
Обыватель

На выборы как минимум, а не на *опе дома сидеть. Чем больше придет народу, тем меньше шансов их фальсифицировать. «Выборы ничего не решают» — [у нас не ругаются], которую в головы насажали. Кто не ходит, тот автоматом голосует за жулье.

На баррикады — такой же тупик, как сидеть на *опе ровно

Ответить#
+1
Лисин Константин

Тот, кто проголосовал за партию, не прошедшую в думу по факту подарил свой голос думскому большинству. Таки за кого предлагаете?

Ответить#
0

За последний — нет, за предыдущий — да

Ответить#
0

Встаем с колен, чо:)

Ответить#
0