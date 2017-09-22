За год расходы российских автовладельцев выросли почти на треть

Аналитики компании Яндекс.Деньги выяснили, сколько российские автовладельцы тратят в среднем за год на содержание автомобиля и на что пришлись основные траты.

В ходе исследования выяснилось, что за последние 12 месяцев затраты автомобилистов выросли на 28%: за год в среднем каждый потратил на содержание автомобиля 51 566 руб., тогда как годом ранее эта сумма равнялась 40 273 руб.

Сильнее всего выросли траты на техобслуживание (в 5 раз) и шиномонтаж (в 2,2 раза). На покупку запчастей тратится в 1,6 раза больше, чем годом ранее, а на ремонт затраты выросли в полтора раза.

Средняя сумма чека за техобслуживание за 12 месяцев выросла почти на 15% до 1006 руб., за шиномонтаж на 38% до 2597 руб., на 61% вырос чек за запчасти и аксессуары для автомобилей, а один ремонт стал обходиться в 2,1 раза дороже — в 6453 руб. При этом средняя трата на одну заправку топливом осталась на прежнем уровне (774 руб.).

В Яндекс.Деньги обратили внимание, что российские автовладельцы стали экономить на мойках (средняя сумма чека уменьшилась с 590 до 557 руб.) и на парковке (до 141 руб.).

Снизился и средний платеж по штрафам ГИБДД — он составил 470 руб., что на 12,3% меньше, чем годом ранее, при практически неизменном количестве людей, платящих штрафы.

Исследование проводилось на основе анализа платежей с помощью Яндекс.Денег на станциях техобслуживания, автомойках, АЗС, в магазинах запчастей, а также данных об оплате парковки и погашении штрафов ГИБДД. В офлайне люди оплачивали товары и услуги с карт Яндекс.Денег, в онлайне — через Яндекс.Кассу. Штрафы ГИБДД они платили в приложении Яндекс.Штрафы — из электронных кошельков, с банковских карт и с помощью технологии Apple Pay.

Согласно исследованию PwC, в среднем автовладелец в России тратит не менее 395 600 руб. за год.

В будущем расходы могут вырасти из-за желания дилерских центров поднять цены на ремонт по ОСАГО. Выплаты может просто не хватить на полноценный ремонт.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС, Яндекс.Деньги