Новые правила выплат по ОСАГО вступают в силу в понедельник

Они касаются правил обращения в страховую компанию при аварии, в которой участвовало более двух автомобилей. Об этом рассказал глава РСА Игорь Юргенс.

До сих пор система прямого возмещения убытков (ПВУ), когда потерпевший обращается в свою страховую компанию, а не виновника происшествия, действовала лишь в случаях, когда в ДТП было не более двух участников и не был нанесен вред жизни и здоровью. С 25 сентября это правило будет скорректировано: потерпевший пойдет за возмещением в страховую компанию, с которой заключал договор ОСАГО, даже если в ДТП участвовало более двух автомобилей. Ограничение лишь следующее — в такой аварии не должен быть причинен вред здоровью или жизни людей или иному имуществу, кроме автомобилей участников ДТП.

Система ПВУ действует следующим образом: страховщик потерпевшего выплачивает ему деньги или производит ремонт, а затем обращается в страховую компанию причинителя вреда, которая и должна компенсировать эти расходы.

По задумке Минфина, в ОСАГО необходимо отказаться от территориального коэффициента и коэффициента мощности и ввести новый параметр — коэффициент «провинностей», который будет зависеть от нарушений ПДД водителем. Если такие поправки примут, больше всего придется платить водителям, которые попались нетрезвыми за рулем. Для таких установят высший коэффициент — пять.

Недовольных выплатами автовладельцев хотят обязать на начальном этапе обращаться в службу финомбудсмена и только потом в суд. Институт финомбудсмена российские власти пытаются ввести уже давно, а протестировать его решили на страховании.



Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС